4 نصائح طبية لمنع ظهور التجاعيد تحت العين

تساهم العديد من العوامل في ظهور التجاعيد تحت العين، مثل التعرض المتكرر لأشعة الشمس والتدخين، في حين تشمل علامات شيخوخة العين، انتفاخ الجفن والجلد المترهل والأكياس تحت العين.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست"، نصائح عن الدكتور أنتوني يون، جراح التجميل، لمنع ظهور هذه الأعراض.

السيطرة على الحساسية

لأن الحساسية الموسمية يمكن أن تتسبب في ظهور الانتفاخ والتجاعيد، يدعو الدكتور يون إلى "السيطرة على الحساسية وتجنب فرك جفونك بقوة، فإن جلد الجفن هو أرق جلد في الجسم، وفرك هذا الجلد بقوة يمكن أن يؤدي إلى تمدده".

استخدم كريم الريتينول للعين

أفاد يون بأنه "ثبت أن الريتينول يزيد من الكولاجين في الجلد ويمكن أن يساعد في منع الجلد من أن يصبح رقيقا ومتجعدا".

وتوصي مجلة "Self" بالبدء باستخدام كريم منخفض التركيز، بين 0.1% و0.5%، أو المنتجات التي تحتوي على الريتينول المغلف، الذي يميل إلى أن يكون ألطف، للحفاظ على الجلد أكثر حيوية ومنع ظهور التجاعيد.

ارتداء نظارة شمسية

يرى يون أن ارتداء النظارات الشمسية لن يحمي جلد الجفن الحساس من الأشعة فوق البنفسجية للشمس فحسب، بل سيمنعك أيضا من التحديق، ما قد يؤدي إلى ظهور تجاعيد أقدام الغراب، وهي خطوط رفيعة وعميقة تظهر على الجلد حول العينين وتشبه أقدام طير الغراب".

وعند اختيار النظارات الشمسية، تنصح جمعية السرطان الأمريكية بالبحث عن ملصق مكتوب عليه "يلبي متطلبات ANSI UV" أو "امتصاص الأشعة فوق البنفسجية حتى 400 نانومتر"، ما يعني أن النظارات تحجب 99% على الأقل من الأشعة فوق البنفسجية.

تناول كميات منخفضة من الأطعمة فائقة المعالجة

قال الدكتور يون إن الأطعمة فائقة المعالجة تزيد من كمية الانتفاخ حول العينين لأنها مليئة بالملح والمكونات الالتهابية الأخرى. ونصح بتناول أطعمة متنوعة وصحية للحفاظ على صحة البشرة ونظارتها.