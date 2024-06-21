الصحة العالمية: أدوية إنقاص الوزن المزيفة قد تسبب الموت

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن حقنة "الأوزمبيك" المزيفة لإنقاص الوزن قد تكون مميتة، وحددت المنظمة كلا من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرازيل كأماكن تواجد محتملة لهذه الأدوية المزيفة، وفق صحيفة "ذا تايمز".

وبحسب الصحيفة، أصدر مسؤولو الصحة العالمية تحذيرًا بشأن سلامة حقن أوزمبيك المزيفة التي قد تهدد الحياة والتي دخلت سلسلة التوريد في المملكة المتحدة.

وحثت منظمة الصحة العالمية المرضى والأطباء على توخي الحذر من دفعات مزيفة من عقار إنقاص الوزن. وقالت إنها اكتشفت الدواء في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرازيل.