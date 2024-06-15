5 فيتامينات أساسية في فصل الصيف

تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا قياسيًّا في الصيف؛ ما يؤثر على صحتنا بشكل كبير، خصوصًا البالغين وكبار السن والأطفال، ويمكن أن يؤدي نقص الفيتامينات الأساسية إلى تفاقم بعض المشاكل الصحية.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، إليك خمسة فيتامينات رئيسية لصحة أفضل في الصيف:

فيتامين A

يساعد هذا الفيتامين في حماية البشرة من أضرار الشمس عن طريق تعزيز دوران خلايا الجلد ومنع حروق الشمس.

فيتامين B

تساهم الفيتامينات B في استقلاب المغذيات وإنتاج الطاقة؛ مما يحافظ على النشاط خلال فصل الصيف.