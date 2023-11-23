23 ألف وفاة كل عام في إسبانيا بسبب بكتيريا المقاومة

أفاد تقرير صادر عن الجمعية الإسبانية للأمراض المعدية والأحياء الدقيقة السريرية SEIMC أن أكثر من 23 ألف شخص في إسبانيا سيموتون بنهاية عام 2023، بسبب عدوى البكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة MRB، وفقاً لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

وبحسب التقرير، فإن عدد الوفيات الناجمة عن هذا السبب أعلى بـ 20 مرة من عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن الهدف النهائي هو تقدير العبء العالمي، الذي تشكله العدوى بسبب البكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة على الصحة في إسبانيا خلال عام 2023.

وشارك 130 مستشفى إسبانيًا في دراسة البكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة، ويمثل هذا الرقم إجمالي 40% من أسرة المستشفيات المتاحة، بالإضافة إلى 260 باحثا قاموا بجمع البيانات وفقًا للمعايير السريرية.

وأضاف التقرير أن النتائج الأكثر إثارة للقلق تشير إلى حدوث حوالي 150 ألف حالة عدوى سنويًا، وأن أكثر من 20 ألف مريض سيموتون في غضون 30 يومًا من تشخيص إصابتهم بالبكتيريا المقاومة المتعددة.

كما لفت التقرير إلى أنه من بين جميع أنواع البكتيريا، تعد عدوى بكتيريا التهابات المسالك البولية هي الأكثر شيوعًا من الناحية السريرية، في حين أن الإشريكية القولونية ESBL هي من المسببات الأكثر شيوعًا. بينما تعد بكتيريا الالتهاب الرئوي المُسبب الأعلى للوفاة.