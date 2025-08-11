5 أعراض مبكرة لسرطان الفم.. لا تتجاهلها

يُعد سرطان الفم من الأمراض الخطيرة التي قد تظهر في مناطق مختلفة من الفم، مثل: الشفتين، واللسان، واللثة، وبطانة الخدين، وسقف وأرضية الفم، إضافة إلى مؤخرة الحلق. ويُسهم الكشف المبكر في تحسين فرص الشفاء بشكل كبير.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فيما يأتي أبرز الأعراض المبكرة التي قد تُشير إلى الإصابة بسرطان الفم:

تقرحات لا تلتئم

ظهور قرحة داخل الفم أو على الشفتين لا تلتئم خلال أسبوعين إلى ثلاثة، وتستمر في النزف، قد يكون إنذارًا مبكرًا للسرطان ويستدعي فحصًا طبيًا فوريًا.

أخبار ذات علاقة مشروب "مثلج" شهير قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الفم

بقع حمراء أو بيضاء

وجود بقع غير طبيعية على اللثة أو اللسان أو الخدين أو سقف الفم، تكون بيضاء أو حمراء أو مزيجًا بينهما، وقد تبدو سميكة أو خشنة، ويجب عدم تجاهلها حتى في حال عدم الشعور بالألم.

كتل أو سماكة غير مبررة

ظهور تكتلات أو تورم في الفم أو الشفتين أو الفك، سواء كانت مؤلمة أو لا، قد يُشير إلى تغيرات خلوية تستوجب التقييم الطبي، خاصة إذا استمر وجودها لأكثر من أسبوعين.

صعوبة في تحريك الفم أو البلع

الانزعاج أثناء المضغ أو البلع، أو صعوبة تحريك اللسان والفك، أو بحة الصوت، أو الشعور بوجود شيء عالق في الحلق، كلها أعراض تستدعي الانتباه.

خدر أو ألم غير مفسر

الإحساس بألم مستمر أو خدر في الفم أو اللسان، أو تيبّس الفك، قد يدل على تأثر الأعصاب بسبب الورم، ويجب عدم إهمال هذه الأعراض.

أخبار ذات علاقة الشاي والسيجارة.. مزيج يؤدي إلى 8 أمراض قاتلة

وترتبط الإصابة بسرطان الفم بعوامل عدة، من أبرزها التدخين ومضغ التبغ، حيث يُعدّ التبغ من أبرز المسببات المعروفة لهذا النوع من السرطان.

وتشير الدراسات إلى أن العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، والتعرض المفرط لأشعة الشمس على الشفاه، وسوء التغذية، كلها عوامل تُسهم كذلك في رفع مستوى الخطر.

لذا، فإن الانتباه إلى هذه العلامات ومراجعة الطبيب عند ظهور أي تغيّر غير طبيعي في الفم يُعد خطوة أساسية نحو التشخيص المبكر والعلاج الفعّال.