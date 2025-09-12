قد تصبح "قاتلة".. مخاطر الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية

حذر بعض الأطباء من المخاطر الصحية التي قد تسببها بعض الأدوية التي يمكن الحصول عليها بدون وصفة طبية ويعتبرها الجميع آمنة، وفيما يلي مجموعة من الأدوية التي تم التحذير من الإسراف في استخدامها:

الباراسيتامول

يعتبر الباراسيتامول من مكونات العديد من الأدوية الخافضة للحرارة ومسكنات الألم. وتعتبر الجرعة الزائدة منه أحد أكثر أسباب فشل الكبد الحاد انتشارا في العالم.

وتكمن خطورته، بأنه إذا تجاوزت الجرعة اليومية (أكثر من 4 غرامات للبالغين) تدمر خلايا الكبد وقد لا تظهر أعراض التسمم فورا، ولكن عندما يفشل الكبد، يواجه المريض خطرا حقيقيا.

قطرات تضييق الأوعية الدموية

يمكن أن تسبب قطرات وبخاخات الأنف (التي تحتوي على زيلوميتازولين ونافازولين) مضاعفات قلبية وعائية خطيرة، وتتمثل خطورتها، في أن الجرعة الزائدة تؤدي إلى تضييق حاد في الأوعية الدموية، وارتفاع مستوى ضغط الدم، وعدم انتظام ضربات القلب، وحتى احتشاء عضلة القلب.

ويوصي الأطباء بضرورة الاهتمام بالصحة الشخصية وإدراك أن أكثر الأدوية التي تبدو غير ضارة للوهلة الأولى قد تصبح قاتلة إذا استخدمت بصورة خاطئة.

الأدوية المضادة للالتهابات

يمكن أن تسبب الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (إيبوبروفين، ديكلوفيناك، أسبرين) نزيفا في الجهاز الهضمي، وتكمن خطورتها، في أنها تدمر الغشاء المخاطي للمعدة والأمعاء، خاصة عند استخدامها فترة طويلة. وقد يحدث النزيف فجأة ويكون غزيرا.