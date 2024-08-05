أظهرت أبحاث جديدة أن المواد الغذائية الأساسية في المطبخ يمكن أن تكون فاعلة في علاج بعض الأمراض الشائعة، فمن تقليل إزعاج لسعات نبات القراص إلى تخفيف أعراض البرد، تقدم العناصر الموجودة عادة في المخزن أو الثلاجة فوائد طبية مدهشة.

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، إليك 9 مكونات في مطبخك يمكن استخدامها بوصفها علاجات طبيعية للإصابات والحالات الطفيفة.

ملح البحر

يمكن أن يساعد ملح البحر على تخفيف أعراض نزلات البرد، إذ أظهرت دراسة من جامعة إدنبرة أن المضمضة بمحلول ملحي قد تقصر مدة المرض، وتقلل الحاجة إلى الأدوية.

ماء الشعير

يعد ماء الشعير بديلًا جيدًا للماء البارد لعلاج الحروق؛ بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء التي تساعد على تبريد الحرق وتخفيف الالتهاب.

الحليب

يعزز الحليب التئام الجروح والحروق بفضل البروتينات مثل الكازين التي تمتلك خصائص مضادة للميكروبات، وينصح باستخدام الحليب البارد بدلًا من الثلج.

العسل

يمتاز العسل بخصائص مضادة للميكروبات، ويمكن استخدامه لعلاج الجروح، ومن المهم استخدام "العسل الطبي" لضمان الفاعلية.

البازلاء المجمدة

تعد البازلاء المجمدة فاعلة في علاج إصابات الرأس الطفيفة، ويوصى بوضعها على المنطقة المصابة لتقليل التورم، ولكن يجب طلب العناية الطبية لإصابات الرأس الخطرة.

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الخس

يساعد الخس على تخفيف حكة لسعات نبات القراص، ويمكن استخدامه بديلًا لورق الراكد في حال عدم توفره.

صودا الخبز

توفر صودا الخبز راحة من لسعات النحل عند وضع عجينة منها على اللدغة، بالنسبة للسعات الدبابير، يوصى باستخدام محلول حمضي مثل الخل.

ورق التغليف البلاستيكي

يمكن لورق التغليف البلاستيكي أن يحمي الحروق بعد العلاج الأولي بالماء البارد، ما يساعد على منع العدوى.

المنشفة النظيفة

تستخدم المنشفة النظيفة لإدارة النزيف الشديد، إذ يساعد الضغط بها على الجرح على التحكم في تدفق الدم.

تقدم هذه العناصر المنزلية حلولًا عملية لإصابات وأمراض طفيفة، ولكن يجب ألا تحل محل العلاج الطبي المهني عند الحاجة.