تقنية جديدة توفر علاجًا غير جراحي للزهايمر

توصلت دراستان جديدتان إلى أن استخدام الموجات فوق الصوتية المركزة لفتح حاجز الدم في الدماغ، ولّد استجابة مناعية إيجابية في الدماغ وسمح بقبول تقنية تحرير الجينات.

وبحسب ما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دوريتي PNAS وTheranostics، يمكن أن تكون التقنية المبتكرة طريقة غير جراحية لعلاج الأمراض التنكسية العصبية، مثل: مرض الزهايمر، ومرض باركنسون.

وبحسب العلماء يمكن أن يشكل الحاجز الدموي الدماغي عائقًا، لأنه يمنع دخول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الحيوية المستخدمة لعلاج أمراض الدماغ.

من جهة أخرى، تمكن باحثون من جامعة كولومبيا من اكتشاف طريقة لفتح الحاجز الدموي الدماغي للسماح بتوصيل الأدوية المهمة والعلاج الجيني حيث تشتد الحاجة إليها.

وتم مؤخرًا نشر ورقتين بحثيتين، تسلطان الضوء على فاعلية استخدام الموجات فوق الصوتية المركزة غير الغازية FUS لتوفير الوصول إلى حاجز الدم في الدماغ.