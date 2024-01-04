دراسة: تأثيرات طويلة الأمد للنوم المتقطع في منتصف العمر

أظهرت دراسة جديدة أن سوء نوعية النوم في الثلاثينات والأربعينات من العمر يمكن أن يرتبط بمشاكل في الذاكرة والإدراك بعد عقد أو أكثر.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن البحث، الذي أجراه الدكتور يو لينغ من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، يؤكد أهمية نوعية النوم أكثر من كميته.

وأوضحت الصحيفة أن الدراسة، التي نشرت في المجلة الطبية لعلم الأعصاب، تابعت 526 شخصًا بمتوسط عمر 40 عامًا لمدة 11 عامًا، وباستخدام أجهزة مراقبة المعصم من طراز "Fitbit" والاستبيانات المليئة بالمشاركين، حيث قام الباحثون بجمع بيانات النوم، وتقييم درجات جودة النوم.

وأشارت الدرجات الأعلى إلى ضعف نوعية النوم، وتم تصنيف المشاركين إلى 3 مجموعات بناءً على درجة "تجزئة النوم" الخاصة بهم، والتي تقيس انقطاعات النوم القصيرة والمتكررة.

وكشفت النتائج أن أولئك الذين يعانون من نوم أكثر اضطرابًا كانوا أكثر عرضة للضعف في الأداء الإدراكي بعد عقد من الزمن مقارنة بأولئك الذين يعانون من نوم أقل اضطرابًا، وحتى بعد تعديل عوامل، مثل: العمر، والجنس، والعرق، والتعليم، استمر الارتباط بين النوم المتقطع والتدهور المعرفي.