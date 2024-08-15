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صحة

ترند "تدوير منتجات العناية بالشعر".. هل ينصح به الأطباء؟

ترند "تدوير منتجات العناية بالشعر".. هل ينصح به الأطباء؟
تعبيريةالمصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
15 أغسطس 2024، 6:54 ص

يعتبر "تدوير منتجات العناية بالشعر"، الذي نال شهرة واسعة في "تيك توك" مؤخرًا، أحد أحدث ترندات العناية، التي تتضمن استخدام مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية على فروة الرأس.

وفيه يروج بعض صانعي المحتوى على المنصة لاستخدام منتجات عناية بالشعر مختلفة كل خمسة أيام لتلبية احتياجات فروة الرأس المتغيرة.

ما رأي الأطباء؟

من جانبه، حذر طبيب الجلدية ماتي راجبوت، مدير جراحة الشعر في المملكة المتحدة، من النهج الجديد، مشيرًا إلى أن لا دليل علميًّا يدعمه. 

وقال الطبيب إن استخدام مواد كيميائية متنوعة على فروة الرأس قد يتسبب في تهيجها، ما يعيق نمو الشعر، ويسبب الالتهابات الجلدية.

كما أشار الدكتور راجبوت إلى أن بعض الترندات الأخرى مثل شطف ماء الأرز وعلاجات فروة الرأس بالتبريد قد تكون ضارة أيضًا. 

وبدلاً من تدوير منتجات العناية بالشعر، أوصى الدكتور راجبوت بتجربة تصفيف الشعر بمنتجات الترطيب، التي تحافظ على صحة الشعر دون التأثير سلبيًّا على الفروة.

التيك توكترند

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