ما العلاقة بين الصحة العقلية وتناول الجبن؟

أفاد العلماء أن الاسترخاء وتناول الجبن يمكن أن يساعدا على العيش فترة أطول، مشيرين إلى أن الأشخاص الأكثر سعادة ورضا تقلّ لديهم احتمالات خطر الإصابة بالأمراض على المدى الطويل.

وأوضحت دراسة لجامعة "شنغهاي جياو تونغ" في الصين وجود ارتباط وثيق بين الضغط النفسي والأمراض الجسدية؛ ما يبرز أهمية الصحة العقلية في عملية الشيخوخة الصحية.

واستخدمت الدراسة بيانات من 2.3 مليون شخص في أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة، ووجدت أن الصحة العقلية السيئة ترتبط بارتفاع معدلات العادات والأمراض التي تقصر الحياة، مثل قلة ممارسة الرياضة وأمراض القلب وسرطان الثدي.

وأكد البروفيسور تيانج وانج، مؤلف الدراسة، في مجلة "Nature Human Behaviour"، وجود علاقة سببية بين الصحة العقلية والجسدية، مشيرًا إلى أن الصحة العقلية الأفضل ترتبط بزيادة المرونة والصحة الذاتية والعمر الصحي.