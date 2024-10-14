هل يسبب الكرياتين تساقط الشعر؟

إذا كنت رياضيًا جادًا أو هاويًا في ممارسة الرياضة أو تحب الحفاظ على لياقتك، فمن المحتمل أنك سمعت عن مكمل الكرياتين.

يُعتبر الكرياتين مصدرًا سريعًا للطاقة يساعد على زيادة القوة، وتعزيز القدرة على التحمل، وتسريع التعافي بعد التمرين. ولكن تثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الفوائد تأتي مع تكاليف على صحة الشعر.

والكرياتين هو مركب يساعد على إنتاج ثلاثي فوسفات الأدينوزين (ATP)، وهو مصدر الطاقة الرئيسي للعضلات، ويمكن الحصول على الكرياتين من النظام الغذائي، كما أنه يُنتج في الكبد والكلى والبنكرياس.

وتستهلك الكميات الصغيرة الموجودة في الطعام، بينما يُنتج الجسم فقط كميات محدودة يوميًا؛ لذلك، يُنصح بتناول مكملات الكرياتين بجرعة تتراوح بين 3 إلى 5 جرامات يوميًا.

ومن المهم التفريق بين الكرياتين والمنشطات الابتنائية، حيث إن الكرياتين حمض أميني يساعد على زيادة إنتاج ATP، بينما تؤثر المنشطات على نمو العضلات. كما يُعتبر الكرياتين مصدرًا للطاقة السريعة، بينما يساعد البروتين في بناء وإصلاح الألياف العضلية.

وتنبع المخاوف بشأن العلاقة بين الكرياتين وتساقط الشعر من تأثيره المحتمل على هرمون ديهيدروتستوستيرون (DHT)، وهو منتج ثانوي للتستوستيرون يمكن أن يؤثر على بصيلات الشعر، وتشير بعض الدراسات إلى أن مكملات الكرياتين قد تزيد من مستويات DHT.

أظهرت دراسة العام 2009 على لاعبي الرجبي في الكلية زيادة بنسبة 56% في DHT بعد تحميل المكملات، ولكن لم تتمكن الدراسات الأخرى من تأكيد هذه النتائج. كما لم تسجل الدراسات الـ12 الأخرى التي بحثت في تأثيرات الكرياتين على هرمون التستوستيرون أي زيادة ملحوظة في مستويات الهرمون.

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وتوصي كيت باتون، أخصائية التغذية المسجلة، بالتحدث مع طبيب مختص إذا كان هناك قلق بشأن تأثيرات الكرياتين على هرمون التستوستيرون أو تساقط الشعر، مؤكدة أنه لا يوجد دليل قاطع يثبت هذه الادعاءات.

وبحسب موقع "كليفلاند"، فيما يلي الآثار الجانبية المحتملة للكرياتين:

احتباس الماء

هو أكثر الآثار شيوعًا، خاصة خلال الأيام الأولى من الاستخدام.

تلف الكلى

لم تُثبت الدراسات أي دليل على أن الكرياتين يسبب ضررًا للكلى، لكن يُفضل تجنبه في حالة وجود مشاكل في الكلى.

الجفاف وتشنج العضلات

هناك قلق من أن مزيج العرق مع احتباس الماء قد يؤدي إلى الجفاف، لكن بعض الدراسات أشارت إلى أن الكرياتين قد يقلل من التشنجات.