انتفاخ البطن المفرط لدى كبار السن.. الأسباب وطرق العلاج

انتفاخ البطن وظيفة طبيعية في الجسم، ولكن عندما نعاني منه كثيرًا، فقد نشعر بعدم الارتياح، وأحيانًا بالألم، وغالبًا ما يكون محرجًا إذا حدث حول الآخرين.

نستكشف هنا سبب حدوث انتفاخ البطن المفرط لدى كبار السن، والأسباب المحتملة التي يجب أن تكون على دراية بها، وكيفية إدارة هذه الأعراض إذا كنت تعاني منها بانتظام، وتغييرات نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها.

مشكلة انتفاخ البطن لدى كبار السن

يمكن أن يكون انتفاخ البطن المفرط مشكلة لكبار السن لعدة أسباب، ولكن مهما كان السبب الكامن، فإنه يمكن أن يؤدي إلى عدم الراحة والانتفاخ وحتى آلام البطن في الحالات الشديدة.

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ويؤدي التعايش مع هذا العرض على المدى الطويل إلى انخفاض في الصحة العامة وجودة الحياة.

وعلى الرغم من أن انتفاخ البطن هو حدث طبيعي يعاني منه الجميع في مرحلة ما، فإن عدم القدرة على التحكم في الغازات المفرطة يمكن أن يسبب إحراجًا اجتماعيًا ووعيًا بالذات، ما قد يؤدي إلى القلق وحتى الانسحاب من التفاعلات الاجتماعية.

وهذا مهم لكبار السن، فقد يعانون بالفعل من الوحدة أو العزلة، ويمكن أن تكون الغازات المفرطة مؤشرًا على عدد من مشكلات الجهاز الهضمي الكامنة، مثل عدم تحمل اللاكتوز ومتلازمة القولون العصبي (IBS) والآثار الجانبية للأدوية والتغييرات الغذائية.

سبب انتفاخ البطن

يمكن أن ينجم انتفاخ البطن المفرط عن عدة أسباب، بعضها خاص بكبار السن، وبعضها الآخر يؤثر في عامة الناس، من بين الأسباب الأكثر شيوعًا:

التغيرات الهضمية

مع تقدمنا في السن، يمكن للتغييرات الغذائية أن تغير تدريجيًا طريقة تناولنا للطعام. بالنسبة لبعض كبار السن، يمكن أن تبدأ عملية الهضم في التباطؤ ، ما يعني أن الطعام يقضي وقتًا أطول داخل الجهاز الهضمي حيث يمكن أن تتراكم الغازات.

وأيضًا، يميل الميكروبيوم إلى التأثر مع تقدمنا في السن، ما يعني أن بكتيريا الأمعاء ستبدأ في التغير.

ويمكن أن تتغير قوة الهضم أيضًا مع تقدم العمر، مثل فقدان قوة العضلات، ما قد يؤدي إلى تراكم الغازات الزائدة.

التغييرات الغذائية

من الطبيعي أن تتغير تفضيلاتنا الغذائية مع التقدم في السن، وقد نضطر، في بعض الحالات الطبية، إلى تناول كميات أكبر أو أقل من مجموعات غذائية معينة، قد تؤدي بعض التغييرات الغذائية إلى زيادة الغازات، مثل:

تناول مزيد من الأطعمة الغنية بالألياف. الألياف مهمة لكبار السن لتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل داء السكري من النوع الثاني وسرطان الأمعاء، ولكن الإفراط في تناولها قد يُسبب مشكلة للبعض.

وتتغير تحمّلاتنا الغذائية مع تقدمنا في السن، لذا حتى لو لم تُعانِ من عدم تحمل اللاكتوز من قبل، لا يزال من الممكن أن تُصاب به مع التقدم في السن.

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كيف يمكن التعامل مع انتفاخ البطن؟

إذا زرت طبيبك ولم تجد سببًا طبيًا لانتفاخ البطن المفرط، ولا حاجة لتعديل الأدوية لمعالجة هذا الأثر الجانبي، فالخطوة التالية هي تجربة تغييرات في نمط حياتك تساعد في تقليل كمية انتفاخ البطن التي تعاني منها.

تعديل النظام الغذائي

تناول البروبيوتيك

الحفاظ على رطوبة الجسم

مارس الرياضة بانتظام

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