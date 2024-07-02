تحذيرات من مرض معد ينتشر أكثر في أيام الصيف

حذر الأطباء من حالة "القدم الرياضي" التي تظهر مجموعة متنوعة من الأعراض مثل الحكة الشديدة، وظهور البثور، وتشقق الجلد أو تقشيره، والاحمرار، مشددين على أنها تنتشر أكثر في درجات حرارة الجو المرتفعة.

وفي تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية حثت الدكتورة نيسا أسلم، الأفراد على توخي الحذر بشأن الأعراض التي يسببها الفطر المسبب للقدم الرياضي، والذي يتكاثر في الظروف الدافئة والرطبة.

وأوضحت الدكتورة أسلم: "على الرغم من أن هذا المرض حصل على اسمه بسبب انتشاره بين الرياضيين الذين يتشاركون أرضيات غرف تبديل الملابس المتسخة، إلا أنك لست بحاجة إلى ممارسة أي رياضة للإصابة بالقدم الرياضي، لأن الفطر المسؤول عنه قد ينتشر في البيئات الرطبة والدافئة، مثل الأحذية والجوارب المتعرقة.

وأضافت: "ينمو هذا الفطر، ويبقى على قيد الحياة عن طريق استهلاك الكيراتين، وهو نوع من البروتين الموجود في شعرك وبشرتك وأظافرك. ويعد مرض القدم الرياضي شديد العدوى، ويمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من جسمك عند ملامستك له".

وتابعت: "هو أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يقضون وقتًا طويلاً حفاة الأقدام في أماكن مشتركة، وأيضًا عند الأشخاص الذين لديهم جلد متشقق، ربما بسبب الأكزيما أو الصدفية".

وحذرت الدكتورة أسلم الأفراد من المشي حافي القدمين في الأماكن المشتركة مثل غرف تغيير الملابس أو حمامات السباحة، وفي حال ظهور أعراض المرض، شددت الطبيبة على أهمية التوجه لمقدمي الرعاية للحصول على الكريمات المضادة، قبل وصول العدوى لأجزاء أخرى في الجسم.



