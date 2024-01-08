رذاذ وقائي للأنف يحمي من الأمراض التنفسية

قال تقرير إخباري، إن خبراء صحة أوصوا باستخدام رذاذ وقائي للأنف لمنع دخول الفيروسات من ممرات الأنف إلى الرئة، وبالتالي منع العدوى بنزلات البرد والإنفلونزا وحتى فيروس كورونا.

وأوضح التقرير الذي نشره موقع "ديلي إكسبرس" البريطاني أن استخدام رذاذ الأنف الذي يحتوي على مكون "الرصاصة الفضية"، وهو إيثيل لوريل أرجينات هيدروكلوريد (ELAH)، قادر على تعطيل نشاط الفيروسات والبكتيريا.

وأضاف الموقع أنه تم استخدام هذا المكون في علامة تجارية رائدة في غسول الفم واكتسب شعبية عالمية في السنوات الأخيرة في قضائه على الفيروسات والبكتيريا.

ووفق التقرير، يمنع الرذاذ ارتباط الفيروسات المحمولة بالهواء، ويعمل على تشكيل حاجز في البلعوم الأنفي يحمي في ثوانٍ ويستمر لساعات؛ ما يمنع الفيروسات المحمولة جوًّا من الالتصاق.

وذكر التقرير أن أكثر من 99 % من الفيروسات التي تم اختبارها تم تعطيلها، قبل وصولها إلى مستوى خطير.

وبيّن أن بخاخ الأنف الوقائي، أثبت أنه آمن وفعال للمساعدة في الوقاية من العدوى الناجمة عن فيروس الروتا A (المرض والإسهال)، والفيروس المخلوي التنفسي ونزلات البرد الشائعة، والإنفلونزا، والفيروسات التاجية، بما في ذلك كورونا.