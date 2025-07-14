وجبة خفيفة شهيرة قد تكون كافية لرفع ضغط دمك

ارتفاع ضغط الدم مشكلة صحية يعاني منها الملايين حول العالم، وغالبًا ما يُغفل دور النظام الغذائي في السيطرة عليه. فبينما يُنصح بالإكثار من تناول الخضراوات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون، فإن تقليل استهلاك بعض الأطعمة الأخرى لا يقل أهمية.

وبهذا الخصوص نبهت أخصائية التغذية فيكتوريا تايلور من مؤسسة القلب البريطانية لصحيفة "ميرور" إلى ضرورة الحد من الوجبات الخفيفة المالحة مثل رقائق البطاطا. وتؤكد أنه ليس من الضروري الامتناع تمامًا عنها، ولكن "الاعتدال والوعي بالكمية المتناولة أمر بالغ الأهمية".

وتشمل قائمة الأطعمة الغنية بالملح أيضًا الزيتون والمخللات والصلصات واللحوم المصنعة مثل: اللحم المقدد، وحتى الخبز وحبوب الإفطار.

وتنصح تايلور بعدم تجاوز 6 غرامات من الملح يوميًّا (ما يعادل ملعقة شاي واحدة)، وهو ما يخفق كثيرون في الالتزام به.

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ولتقليل كمية الملح، يمكن الاعتماد على بدائل منخفضة الصوديوم أو تحضير الوجبات منزليًّا بطريقة صحية. كما يُنصح بقراءة ملصقات المنتجات الغذائية واختيار تلك الخالية من الإضافات المالحة. خبراء "مايو كلينك" يشيرون أيضًا إلى أهمية تجنّب إضافة الملح أثناء الطهي واستعمال التوابل الطبيعية بدلاً منه.

ويؤكد الخبراء أن تقليل استهلاك الملح قد يجعل الطعام يبدو مختلفًا في البداية، لكن "حاسة التذوق تتأقلم بمرور الوقت".

ورغم أن الأطعمة الغنية بالسكر والدهون لا ترفع ضغط الدم مباشرة، فإنها تحتوي على سعرات حرارية عالية قد تؤدي إلى زيادة الوزن، وهو عامل مرتبط بارتفاع الضغط. كما يُحذّر من الإفراط في شرب الكحول، وينصح بتحديده بـ 14 وحدة في الأسبوع كحد أقصى.

والنشاط البدني يلعب دوراً حيوياً في خفض ضغط الدم. وتوصي الجمعية البريطانية للتغذية بممارسة 150 دقيقة من التمارين المعتدلة أسبوعياً، لما لها من دور في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية والمساعدة في الحفاظ على وزن صحي.

مع ذلك، يُفضل استشارة الطبيب قبل بدء أي برنامج رياضي، خاصة لمن يعانون مشاكل قلبية أو لا يمارسون التمارين بانتظام.



