كيف تكتشف النوبة القلبية في الوقت المناسب؟

عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، غالبًا ما يتجاهل الكثيرون الأعراض المبكرة أو يعتبرونها مجرد إزعاجات بسيطة.

ويؤكد أطباء القلب أن اكتشاف هذه العلامات مبكرًا وطلب الرعاية الفورية قد يُحدث فرقًا بين الحياة والموت.

وتُسجَّل آلاف حالات النوبات القلبية سنويًّا لدى الشباب وكبار السن، مما يُبرز الحاجة المُلحة للتوعية.

من جانبه قال الدكتور سرينيفاس كومار، استشاري أول أمراض القلب في مستشفيات أبولو، لموقع هيلث شوتس: "لا تَحدث النوبات القلبية فجأةً؛ بل تسبقها عادةً علامات تحذيرية نميل إلى تجاهلها".

وتشمل الأعراض الرئيسية ما يلي:

ألم أو انزعاج مستمر في الصدر

ضيق في التنفس

ألم ينتشر إلى الذراع أو الفك أو الرقبة أو الظهر

التعرق البارد المفاجئ

تعب غير عادي أو شديد

الدوخة أو الإغماء

الغثيان أو الانزعاج المشابه لعسر الهضم

ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة

ويتجاهل الكثيرون هذه الإشارات، ويعزونها إلى التوتر أو أمراض بسيطة. هذا التأخر في إدراك هذه العلامات التحذيرية قد يعيق العلاج المُنقذ للحياة.

إن التعرّف على هذه الأعراض الثمانية مُبكرًا يُمكن أن يُقلل بشكل كبير من خطر حدوث المضاعفات.

فالتوعية، والفحوصات الطبية الدورية، والتدخل السريع هي أفضل أدواتك لحماية صحة قلبك، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.