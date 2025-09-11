تغير المناخ يزيد استهلاك السكر.. إليك السبب

مع ارتفاع درجات الحرارة عالمياً، حذرت دراسة جديدة من أن الطقس الدافئ قد يدفع الناس إلى تناول المزيد من السكر، مما قد يزيد من حدة وباء السمنة في العالم. ووجد الباحثون أنه مع ارتفاع درجات الحرارة، يميل الناس إلى اختيار المشروبات الغازية والحلويات المجمدة بدلاً من خيارات الترطيب الصحية مثل الماء.

ونشرت الدراسة في مجلة Nature Climate Change، حيث حللت بيانات مشتريات الأسر الأمريكية على مدى 15 عاماً (2004-2019) جنباً إلى جنب مع سجلات الطقس المحلية. وكشفت النتائج عن وجود علاقة واضحة: بين 12 درجة مئوية و30 درجة مئوية، يزداد استهلاك السكر بمعدل 0.7 جرام يومياً لكل درجة حرارة ترتفع. على سبيل المثال، عند درجة حرارة 25 مئوية، يستهلك الناس أكثر من ملعقتين صغيرتين من السكر يومياً مقارنة بدرجة حرارة 12 مئوية.

كيف يزيد الطقس الحار من استهلاك السكر؟

وقالت الدكتورة بان هي من جامعة كارديف، الباحثة الرئيسية، إن الطقس الحار يزيد من سرعة الأيض واحتياجات الجسم للترطيب، وغالباً ما يلجأ الناس لترطيب أنفسهم بالمشروبات المحلاة أو الأطعمة المجمدة التي تحتوي على السكر مثل الآيس كريم والزبادي المجمد. وكانت الزيادة في استهلاك السكر ملحوظة بدءًا من درجات حرارة معتدلة حوالي 12 درجة مئوية، وتزداد بشكل حاد عند حوالي 20 درجة مئوية، وتستمر بالارتفاع حتى فوق 30 درجة مئوية.

وفي حال استمر الاحتباس الحراري دون سيطرة، تتوقع الدراسة أن يزداد استهلاك السكر بمقدار يقارب 3 جرامات يومياً بحلول عام 2095، في سيناريو ارتفاع حرارة بمقدار 5 درجات مئوية.

كما أظهرت الدراسة تفاوتاً اجتماعياً، حيث يميل الأشخاص ذوو الدخل والتعليم الأقل إلى زيادة استهلاك السكر بشكل أسرع مع ارتفاع درجات الحرارة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الفوارق الصحية القائمة.

وأشار الدكتور دو تشان من جامعة ساوثهامبتون، وهو أحد مؤلفي الدراسة، إلى أن آثار تغير المناخ على الصحة لا تقتصر فقط على الأمراض المرتبطة بالحرارة مثل ضربة الشمس، بل تشمل أيضاً التأثيرات طويلة الأمد على النظام الغذائي.

