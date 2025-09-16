هل شُرب عصير الشمندر على معدة فارغة آمن؟

أصبح عصير الشمندر من العادات الصحية الصباحية المنتشرة، ويُشيد به كثيرًا لزيادة القدرة على التحمل، وتحسين تدفق الدم، ومنح البشرة إشراقة طبيعية.

لكن هل من الآمن تناوله على معدة فارغة؟ لذلك يوضح خبير تغذية فوائده ومخاطره، ولماذا يجب على من يعانون من مشاكل في الهضم الحذر قبل إدراجه في روتينهم اليومي.

عصير الشمندر غني بالفيتامينات مثل: حمض الفوليك، فيتامين ج، وفيتامين ب9، إضافةً إلى المعادن كـ الحديد، المغنيسيوم، والزنك، ومضادات الأكسدة، مما يجعله غذاءً منخفض السعرات، وغنيًا بالفوائد.

كما يحتوي على نسبة عالية من النترات التي تتحول إلى حمض النيتريك، مما يعزز تدفق الدم، ويضمن وصول الأكسجين إلى الأعضاء، بحسب راشي تشاهال، أخصائية التغذية في فورتيس لا فيم.

هل يمكن شرب عصير الشمندر على معدة فارغة؟

قالت الخبيرة إنه يُعد آمنًا إذا تم تناوله بشكل مناسب، إذ تؤكد راشي تشاهال أن شربه على معدة فارغة مفيد، خاصة قبل الإفطار بنصف ساعة أو قبل التمرين مع عصير الليمون، حيث يُساعد هذا التوقيت على تحسين امتصاص الحديد والفيتامينات، ومضادات الأكسدة قبل أن تعيق الأطعمة الأخرى ذلك.

وهناك بعض الفوائد الصحية الرئيسة لعصير الشمندر:

يساعد عصير الشمندر في خفض ضغط الدم ومستويات الهوموسيستين للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والأوعية الدموية.

يعمل على تعزيز القدرة على التحمل، حيث تعمل النترات على تعزيز توصيل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى العضلات، وتساعد على الحد من التعب في فترة ما بعد التعافي بعد التمرين.

الألياف الموجودة في عصير الشمندر تدعم وظيفة الأمعاء وانتظامها.