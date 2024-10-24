5 عوامل قد تعيق السيطرة على مرض السكري

كشف موقع "ان دي تي في" أن إدارة مرض السكري لا تقتصر على نوع الطعام الذي تتناوله، بل أيضًا على كيفية تناوله، إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بأسلوب الحياة.

وبحسب الموقع، فقد يكون العيش مع مرض السكري أمرًا صعبًا للغاية ويشعل القلق بشأن تناول الأدوية في موعدها، ومراقبة مستويات السكر في الدم، والتأكد من تناول الأطعمة المناسبة.وقد لا تكون بعض الأطعمة مناسبة لك، حيث يمكن أن تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم.

وتشمل هذه الأطعمة والمشروبات الغنية بالكربوهيدرات، واللحوم المصنعة، والأطعمة المقلية، والأكثر فتكًا على الإطلاق - السكر. في حين أن إزالة هذه الأطعمة من نظامك الغذائي مفيد، إلا أن بعض الأشخاص ما زالوا يكافحون لإدارة مرض السكري. إذن، أين الخطأ؟ هل تفتقد شيئًا؟ حسنًا، الأمر لا يتعلق فقط بنوع الطعام الذي تتناوله، ولكن أيضًا بكيفية تناوله، جنبًا إلى جنب مع عوامل نمط الحياة الأخرى. إذا كنت غير قادر على إدارة مرض السكري، فإليك المكان الذي قد تخطئ فيه، كما شاركتنا خبيرة التغذية شويتا جيه بانشال.

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5 عوامل أخرى غير السكر تجعل السيطرة على مرض السكري أمرًا صعبًا:



1. استبدال السكر بالجاكيري أو العسل



السكر من المحظورات الكبرى في النظام الغذائي لمرضى السكري. فهو شيء يجب عليك تناوله باعتدال، وحتى في هذه الحالة، من حين لآخر فقط. ولكن استبدال السكر بالجاكيري أو العسل لن يساعد. دعونا لا ننسى أن الجاكيري والعسل يحتويان أيضًا على السكر، واستهلاكهما بكميات زائدة قد يجعل من الصعب إدارة مرض السكري. وفقًا لشويتا، يجب على المرء أن يمارس التحكم في الحصص أثناء تناولها.

2. تناول الكثير من الكربوهيدرات البسيطة

يجب عليك أيضًا تجنب تناول الكثير من الكربوهيدرات البسيطة. وذلك لأن الكربوهيدرات البسيطة يتم هضمها بسرعة، ويمكن أن تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم. يقترح أخصائي التغذية إثراء نظامك الغذائي بتوازن بين الكربوهيدرات البسيطة والمعقدة. تستغرق الكربوهيدرات المعقدة وقتًا أطول للهضم وستساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة. لذا، تأكد من تضمين الشوفان أو الكينوا أو الأرز البني في نظامك الغذائي.

3. تناول وجبات لا تحتوي على كمية كافية من البروتين

تلعب كمية البروتين التي تستهلكها أيضًا دورًا كبيرًا في إدارة مرض السكري. إذا كنت تتناول فقط الروتي والسابزي في وجباتك، فقد حان الوقت لتغيير ذلك. يتحلل البروتين إلى جلوكوز ببطء، ومن ثم يضمن عدم تقلب مستويات السكر في الدم. تقول شويتا: "من المهم أن تتناول البروتين في جميع وجباتك طوال اليوم".

4. لا تبدأ وجبتك بالألياف

وفقًا لخبير التغذية، يجب أن تبدأ وجبتك دائمًا بمصدر للألياف. اختر سلطة لذيذة أو حساءً دسمًا. هذا يعمل لصالحك، حيث تساعد الألياف في التحكم في نسبة السكر في الدم. عندما تأكل شيئًا بعد تناول طعام غني بالألياف، سيكون مستوى السكر في دمك تحت السيطرة. من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي تجنب الألياف إلى ارتفاع وانخفاض سريع في مستويات السكر في الدم.

5. عدم النشاط البدني

سبب آخر لعدم قدرتك على إدارة مرض السكري هو عدم نشاطك البدني. قد تتبع جميع الإرشادات الغذائية، لكنك لست نشطًا بدنيًا. يمكن أن يجعل هذا من الصعب على جسمك إدارة مستويات السكر في الدم وقد يكون هذا هو سبب ارتفاع نسبة السكر في الدم. تقول شويتا، "تأكد من دمج نوع من النشاط البدني في روتينك اليومي، حيث سيساعد هذا في تحسين حساسية الأنسولين " .