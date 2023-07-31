تقرير: أطباء بريطانيون يحذرون من تسبب سياسة الحكومة في آلاف الوفيات
أفادت صحيفة الأندبندت، في تقرير لها، بأن أطباء انتقدوا خطط الحكومة البريطانية بشأن الصحة، خلال فصل الشتاء، محذرين من أن الإعدادات غير الكافية قد تؤدي إلى وفاة آلاف الأشخاص.
ونقلت الصحيفة في تقريرها قول الدكتور أدريان بويل رئيس كلية الطب الملكية (RCEM) إن الخطط التي وضعتها الحكومة هذا الأسبوع غير كافية، ولا توفر إلا أقل من نصف عدد الأسرة اللازمة.
وأكد بويل أنه يجب توفير ما لا يقل عن 11,000 سرير إضافي مع موظفين في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، في حين أن رئيس الوزراء ريشرد سوناك تعهد فقط بتوفير 5,000 سرير.
وتتضمن الخطة مكافآت مالية للمستشفيات التي تعالج مشكلة طول انتظار المرضى، وقال الدكتور بويل إن هذا سيؤدي إلى تلاعب المستشفيات بالنظام.
وأضاف رئيس كلية الطب الملكية أن المرضى الضعفاء من كبار السن والمصابين بأمراض عقلية سيتأثرون بشكل أكثر من غيرهم؛ بسبب خطط الحكومة تلك.
وتابع: "يجب على الحكومة أن تتعلم من المشاكل التي واجهتها سابقا، وإلا فإن المرضى سيدفعون الثمن.. لدي ثقة ضعيفة في أن خطة الحكومة ستمنع طوابير سيارات الإسعاف خارج المستشفيات، أو المشهد المخزي للمرضى الذين ينتظرون دورهم لساعات أمام المستشفيات".
وأوضحت الصحيفة بأن الدكتور أدريان بويل أشار أيضا إلى أنه قلق بشأن التأثيرات التي يمكن أن يتسبب فيها إضراب الأطباء الذين يطالبون برفع الأجور وتحسين ظروف عملهم.
المصدر: "صحيفة الأندبندت"