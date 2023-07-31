تقرير: أطباء بريطانيون يحذرون من تسبب سياسة الحكومة في آلاف الوفيات

أفادت صحيفة الأندبندت، في تقرير لها، بأن أطباء انتقدوا خطط الحكومة البريطانية بشأن الصحة، خلال فصل الشتاء، محذرين من أن الإعدادات غير الكافية قد تؤدي إلى وفاة آلاف الأشخاص.

ونقلت الصحيفة في تقريرها قول الدكتور أدريان بويل رئيس كلية الطب الملكية (RCEM) إن الخطط التي وضعتها الحكومة هذا الأسبوع غير كافية، ولا توفر إلا أقل من نصف عدد الأسرة اللازمة.

وأكد بويل أنه يجب توفير ما لا يقل عن 11,000 سرير إضافي مع موظفين في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، في حين أن رئيس الوزراء ريشرد سوناك تعهد فقط بتوفير 5,000 سرير.

وتتضمن الخطة مكافآت مالية للمستشفيات التي تعالج مشكلة طول انتظار المرضى، وقال الدكتور بويل إن هذا سيؤدي إلى تلاعب المستشفيات بالنظام.