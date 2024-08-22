على الرغم من أن نقص فيتامين ب12 هو مشكلة صحية واسعة النطاق ذات آثار خطيرة محتملة، إلا أن الأطباء غالبا ما يتجاهلونها.

وعلى الرغم من المتطلب اليومي الصغير، فإن مستويات ب12 غير الكافية يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة وخطيرة، بحسب ما أكده أطباء لموقع "تايمز أوف إنديا".

وفيتامين ب12 ضروري لوظيفة خلايا الدم السليمة، وصحة الأعصاب، وغيرها من العمليات الجسدية الحرجة، ويوجد بشكل أساسي في مصادر الغذاء الحيوانية.

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لماذا يعد نقص فيتامين ب12 خطيرًا؟

أحد الأعراض الأساسية لنقص فيتامين ب12 هو التعب أو الإرهاق العميق الذي يؤثر على أنشطة الحياة اليومية.

وتشمل الأعراض الأخرى مشاكل عصبية مثل الوخز في الأطراف والارتباك وفقدان الذاكرة والاكتئاب وصعوبة الحفاظ على التوازن.

ويمكن أن تصبح هذه الأعراض دائمة إذا لم يتم معالجتها على الفور، وقد يتجاهل مقدمو الرعاية الصحية نقص فيتامين ب12؛ لأن العديد من الحالات الأخرى يمكن أن تسبب أعراضًا مماثلة. كما قد يعطي النظام الغذائي الصحي أيضًا شعورًا زائفًا بالأمان فيما يتعلق بنقص العناصر الغذائية.

بعيدا عن التغذية، ما أسباب نقص فيتامين ب 12 الأكثر خطورة؟

اضطرابات الجهاز الهضمي

مشاكل الجهاز الهضمي، مثل مرض الاضطرابات الهضمية ومرض كرون، تعيق قدرة جسمك على امتصاص فيتامين ب12.

التهاب المعدة

يعد التهاب المعدة أحد الأسباب الرئيسة لنقص فيتامين ب12، وهو التهاب بطانة المعدة، الذي يسبب انخفاضا في حمض الهيدروكلوريك الضروري لعملية امتصاص فيتامين ب12.

فقر الدم الخبيث

لا يتمكن أولئك الذين يعانون من هذا المرض غير الشائع من إنتاج بروتين المعدة المعروف باسم العامل الجوهري. ويحتاج جسمك إلى عامل جوهري من أجل امتصاص فيتامينات ب12.