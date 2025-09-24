رفع الأثقال لمن يعانون ارتفاع ضغط الدم.. هل هو آمن؟

يُعدّ النشاط البدني المنتظم ركنًا أساسًا في نمط حياة صحي، ولكن قد لا تناسب جميع التمارين الرياضية الجميع، خاصةً من يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وقد تُسبب بعض أنواع التمارين ارتفاعًا خطيرًا في ضغط الدم، مما يُسبب ضغطًا مفرطًا على القلب والجهاز القلبي الوعائي.

وقال الدكتور سانجاي كومار، المدير الأول لقسم أمراض القلب في مستشفى فورتيس في فريد آباد، لموقع هيلث شوتس إنه لمن يتمتعون بضغط دم مُنظّم جيدًا، فإن معظم تمارين القوة، بما في ذلك رفع الأثقال، ليست آمنة فحسب، بل مفيدة للغاية أيضًا ولكن يجب توخي الحذر.

وشدد على ضرورة تجنب رفع الأوزان الثقيلة جدًا، خاصةً إذا لم يكن ضغط دمك مُتحكّمًا فيه جيدًا، وهذا لا يشمل فقط معدات الصالة الرياضية، بل يشمل أيضًا الأدوات المنزلية الثقيلة.

وتوصي إرشادات الصحة العالمية بممارسة معظم البالغين تمارين القوة مرتين أسبوعيًا على الأقل.

مع ذلك، يُنصح باختيار أدوات المقاومة المناسبة، مثل الأربطة المطاطية أو الدمبل أو أجهزة رفع الأثقال، وفقًا لخبرتك في هذا النوع من التمارين، خاصةً إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

وبيّن الطبيب أنه يجب اختيار أوزان أو مواد مقاومة قد تكون صعبة، ولكن يمكن التحكم بها.

وأحيانًا، قد يُسبب الجهد المفاجئ والمكثف ارتفاعًا خطيرًا في ضغط الدم، خاصةً إذا كنت تحبس أنفاسك.

ولتجنّب ذلك، تذكر دائمًا الزفير عند الرفع أو الدفع، والشهيق عند الإرخاء، وقد يُساعدك العد بصوت عالٍ على الحفاظ على نمط تنفس ثابت طوال التمرين، وفقاً للطبيب.