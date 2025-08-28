"خطر خفي" قرب محطات شحن السيارات الكهربائية

كشف باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس عن خطر غير متوقع مرتبط بمحطات شحن السيارات الكهربائية.

وفي دراستهم، حللوا جودة الهواء قرب 50 محطة شحن من طراز "Tesla Supercharger" في لوس أنجلوس، ووجدوا أن مستوى الجسيمات الدقيقة الضارة بالصحة في المناطق القريبة من المحطات يصل إلى ضعف ما هو موجود في المناطق الأبعد عنها.

وسجلت الدراسة تراكيز بين 15 إلى 20 ميكروغرامًا من الجسيمات الدقيقة لكل متر مكعب قرب محطات الشحن، وهو رقم أعلى بكثير من المتوسط الطبيعي في المناطق الحضرية بالمدينة، الذي يتراوح بين 7 إلى 8 ميكروغرامات.

بالمقارنة، بلغت تراكيز الجسيمات في محطات وقود السيارات التقليدية نحو 12 ميكروغرامًا للمتر المكعب.

وأشار الباحثون إلى أن التلوث يعود أساسًا إلى الغبار وشظايا الإطارات الدقيقة والرمال التي تتجمع قرب محطات الشحن.

وأوضح إيفان زو، مؤلف الدراسة، أن تركيز الجسيمات الضارة يقل بشكل كبير على بعد أمتار قليلة من المحطات، مما يقلل من خطر التعرض المباشر.