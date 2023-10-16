طبيبة تحذر: اللحوم المصنعة محرضة للسرطان العدواني

أكدت البروفيسورة أوكسانا درابكينا عضو أكاديمية العلوم الروسية مديرة المركز الوطني للبحوث الطبية للطب الوقائي، أن الإكثار في تناول اللحوم المصنعة-النقانق والصوصج وغيرها يزيد من الإصابة بالسرطان العدواني.

وبينت درابكينا أن سرطان البنكرياس يعتبر أحد أكثر أنواع السرطان عدوانية، ويصيب الأشخاص الذين أعمارهم فوق 65 عاما.

وأشارت البروفيسورة إلى أن هذا السرطان يكتشف عادة لدى الرجال والأشخاص المدمنين على التدخين والذين يعانون من السمنة والتهاب البنكرياس المزمن.

ومن أعراض سرطان البنكرياس: ألم في أعلى البطن ينتقل إلى الظهر، اصفرار الجلد وبياض العينين وحكة جلدية. كما يجب عدم تجاهل فقدان الوزن غير المبرر ومشكلات في البراز وعدم الراحة بعد تناول الطعام.

ونصحت درابكينا بالإكثار من تناول الفواكه والخضروات للوقاية من التهاب البنكرياس، والامتناع عن تناول اللحوم المصنعة و المشروبات الغازية المحلاة وعدم الإفراط في تناول الأطعمة المالحة، وفق صحيفة "إزفيستيا".