يؤدي إلى الوفاة.. ما هو "مرض النوم" وكيف نكتشف أعراضه؟

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن "مرض النوم"، خطير وقد يؤدي إلى الموت إذا لم يتم علاجه.

ويرجع أطباء "مرض النوم" إلى لدغات نوع معين من الذباب وهو "تسي تسي" الذي اكتسب الطفيليات من البشر أو الحيوانات المصابة.

ويستوطن هذا النوع من الذباب منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، والذين يعيشون في الأرياف هم الأكثر تعرضا لهذا المرض.

ويؤدي هذا المرض الذي يعرف رسميا بداء المثقبيات الأفريقي البشري (HAT) إلى الوفاة إذا ترك دون علاج، لذلك بسبب عدم معرفة الناس بأعراضه.

ويعد التعب والإرهاق من أبرز الأعراض إلى جانب ارتفاع درجة الحرارة، والصداع، وآلام العضلات.