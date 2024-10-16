مخاطر احتباس السوائل لدى كبار السن.. احذروها

يُعد احتباس السوائل، أو ما يعرف طبيًّا بالوذمة، من المشكلات الصحية الشائعة بين كبار السن، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معه بشكل مناسب، ومع التقدم في العمر تشهد أجسامهم تغييرات طبيعية، ما يجعلهم أكثر عرضة لهذه الحالة.

يحدث احتباس السوائل عندما تتراكم السوائل الزائدة في أنسجة الجسم، ما يؤدي إلى تورم وعدم راحة في مناطق مثل القدمين والكاحلين والساقين وحتى البطن.

تشمل الأسباب الرئيسة لاحتباس السوائل لدى كبار السن مشكلات صحية، مثل: أمراض القلب والكلى، والتغيرات الهرمونية، وبعض الأدوية.

وبحسب موقع Leading Edge Senior Care، فيما يلي مخاطر احتباس السوائل لدى كبار السن:

التأثير على الحركة

تورم القدمين والساقين يعيق حركة كبار السن؛ ما قد يؤدي إلى قلة النشاط البدني وزيادة المخاطر الصحية.

زيادة خطر السقوط

تؤثر الوذمة على توازن الجسم، ما يزيد من احتمال السقوط، وهو من أكثر أسباب الإصابات شيوعًا بين كبار السن.

وتشمل الأعراض التورم وعدم الراحة، حيث يشعر المصابون بتورم وضيق في المناطق المتأثرة، قد يسبب ألمًا شديدًا. وضيق التنفس، قد تؤدي الوذمة إلى تراكم السوائل في الرئتين، ما يسبب صعوبة في التنفس، خاصةً لدى من يعانون أمراض الجهاز التنفسي.

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وللوقاية من احتباس السوائل يجب مراقبة تناول الملح في النظام الغذائي، حيث يؤدي الإفراط فيه إلى زيادة احتباس السوائل، والحفاظ على ترطيب الجسم قد يساعد في تقليل احتباس السوائل، ويمكن تخفيف تورم الساقين برفعهما فوق مستوى القلب أثناء الجلوس أو الاستلقاء.

ويجب استشارة الأطباء في حال حدوث احتباس السوائل، لتحديد السبب الأساس ووصف العلاج المناسب، وقد يصف الطبيب مدرات للبول لتخفيف السوائل الزائدة، ويجب تناولها تحت إشراف طبي.

والتعامل مع احتباس السوائل قد يسبب ضغطًا نفسيًّا لدى كبار السن، لذا فإن الدعم العاطفي مهم لمساعدتهم على التأقلم مع حالتهم.

تشجيع كبار السن على ممارسة تمارين خفيفة، مثل: المشي أو السباحة، يساعد في تحسين الدورة الدموية وتخفيف التورم.