يمكن لأظافرك أن تكشف عن حالتك الصحية، وذلك اعتمادا على شكلها ولونها؛ إذ قد تشير بعض التغيرات الطفيفة إلى مشاكل صحية تحتاج إلى اهتمام طبي.

ويقول خبراء في مجال الصحة لموقع "ميرور" إن الأظافر الشاحبة قد تكون ناتجة عن فقر الدم، ونقص التغذية، وأمراض القلب أو الكلى، أو حتى التسمم، أما الأظافر البيضاء فتدل على مشاكل في الكبد، والأظافر الصفراء غالبًا ما تكون بسبب العدوى الفطرية.

وقد تشير الأظافر الزرقاء إلى نقص الأكسجين في الجسم، وقد تكون الأظافر المتعجرة علامة مبكرة على الإصابة بالصدفية أو التهاب المفاصل الالتهابي، أما الخطوط الداكنة تحت الظفر، فقد تكون مرتبطة بسرطان الجلد أو العدوى أو الإصابة.

وأوضحت طبيبة عبر فيديو في منصة "تيك توك"، أن تعجر الأظافر يحدث عندما تكون هناك زاوية مشوهة لسرير الظفر، ما يسبب انحناء الظفر للأسفل. ويكون ذلك بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، مما يؤدي إلى تغيرات في الأوعية الصغيرة في أطراف الأصابع.

وأضافت أن التعجر قد يكون إنذارا مبكرا لمشاكل القلب أو الرئتين. ومع ذلك، طمأنت متابعيها بأن الأظافر الأكبر من المتوسط قد لا تكون علامة على مشكلة صحية، بل يمكن أن تكون أظافر عريضة فقط.

وفي النهاية لا يعد تعجر الأظافر شائعًا، وفي حال شعرت بالقلق، فينصحك الخبراء بمراجعة الطبيب لإجراء فحص طبي شامل لتقييم حالتك والكشف عن أي أعراض إضافية تستدعي الانتباه.