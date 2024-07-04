3 أنواع فواكه مجففة تحارب السرطان

تحمل بعض أنواع الفاكهة المجففة العديد من الفوائد الصحية، أبرزها مضادات الأكسدة التي تعمل على إزالة الجذور الحرة التي تساعد على التقاط وتحييد الجزيئات شديدة التفاعل قبل أن تلحق الضرر بالحمض النووي للخلايا، وتبدأ السرطان.

وبحسب الخبراء، تحتوي بعض أنواع الفاكهة المجففة أيضا، على ألفا توكوفيرول؛ وهو نوع من فيتامين هـ له خصائص مضادة للأكسدة.

وتتواجد هذه العناصر في 3 أنواع فاكهة، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا" وهي:

الزبيب

اكتشف الباحثون أن الزبيب يحتوي على مركبات فينولية أكثر من العنب الطازج. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الزبيب بخصائص متفوقة في إزالة الجذور الحرة بالمقارنة.

ويرتبط تناول الزبيب بشكل يومي بانخفاض إفراز نواتج أيض البروستاجلاندين (PG) في البول، والتي تعد مؤشرات معروفة للالتهابات والأضرار التأكسدية. وبالتالي، يمكن الاستنتاج أن الزبيب يبطئ نمو العديد من أنواع الخلايا السرطانية، كما يساعد على خفض مستويات الإنزيمات المسببة للسرطان وقمع انقسام الخلايا.

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البرقوق المجفف

فاكهة معروفة في غرب آسيا، وبالمقارنة بالبرقوق الطازج، فإن هذه الفاكهة المجففة تتمتع بنشاط مضاد للأكسدة أقوى بكثير. كما يحتوي البرقوق على قلويدات بيتا كاربولين ومواد فينولية.

وتتمتع هذه الفاكهة المجففة بتأثير وقائي كبير ضد خلايا سرطان المعدة والقولون والمستقيم.

التين المجفف

يحتوي التين المجفف على كمية كبيرة من الألياف والأحماض العضوية والفيتامينات والمعادن والبوليفينول. وبالمقارنة بالتين الطازج، يحتوي المجفف منه على كمية أكبر من المواد الكيميائية النباتية. ولهذا السبب، يتمتع بخصائص وقائية كيميائية رائعة.