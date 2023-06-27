حبوب حمراء على اللسان عند الأطفال .. أسبابها وعلاجها

على الرغم من أن هناك مجموعة من البقع الصغيرة الطبيعيية ظاهرة على اللسان عند الأطفال، وهي المسؤولة عن التذوق والإحساس، تظهر أحيانا حبوب متهيجة أو بلون غير عادي أو مصحوبة بأعراض وهذه في الغالب تدل على وجود مشكلة.﻿

ولعل من أسباب هذا التهيج الذي يظهر كحبوب على اللسان عند الأطفال، التهاب الحليمات اللسانية العابر وهي حالة تعرف أيضًا بنتوءات الكذب، ويعد ظهور حبوب حمراء أو بيضاء اللون على اللسان من العلامات الرئيسة للمرض.

كما يمكن أن تتضخم وتلتهب هذه الحبوب، ومن الأعراض الأخرى المصاحبة لهذه الحالة، الألم، والحكة، والإحساس بالحرقة وحساسية شديدة للحرارة.

أما عن سبب هذه الالتهاب فهي تحدث عند تعرض اللسان للإصابة كالعض، أو الفيروسات، أو الإجهاد النفسي، أو سوء التغذية.