حبوب حمراء على اللسان عند الأطفال .. أسبابها وعلاجها
على الرغم من أن هناك مجموعة من البقع الصغيرة الطبيعيية ظاهرة على اللسان عند الأطفال، وهي المسؤولة عن التذوق والإحساس، تظهر أحيانا حبوب متهيجة أو بلون غير عادي أو مصحوبة بأعراض وهذه في الغالب تدل على وجود مشكلة.
ولعل من أسباب هذا التهيج الذي يظهر كحبوب على اللسان عند الأطفال، التهاب الحليمات اللسانية العابر وهي حالة تعرف أيضًا بنتوءات الكذب، ويعد ظهور حبوب حمراء أو بيضاء اللون على اللسان من العلامات الرئيسة للمرض.
كما يمكن أن تتضخم وتلتهب هذه الحبوب، ومن الأعراض الأخرى المصاحبة لهذه الحالة، الألم، والحكة، والإحساس بالحرقة وحساسية شديدة للحرارة.
أما عن سبب هذه الالتهاب فهي تحدث عند تعرض اللسان للإصابة كالعض، أو الفيروسات، أو الإجهاد النفسي، أو سوء التغذية.
ومن بين الأسباب التي تظهر الحبوب على اللسان عند الأطفال، حروق اللسان التي يمكن أن يكون سببها تناول شراب ساخن.
لسان الفراولة
ومن ضمن الأسباب ظهور الحبوب على ألسنة الأطفال، الحمى القرمزية أو ما يطلق عليه "لسان الفراولة"، وهي حالة ناجمة عن عدوى بكتيرية في الحلق والأنف.
ومن أبرز الأعراض التي ترافق هذه الحمى، التهاب الحلق، الحمى، طفح جلدي أحمر على الصدر، الصداع وآلام المعدة.
وتعد هذه الحالة شائعة عند الأطفال وهي معدية، قد تنتقل من خلال السعال والعطس، أو مشاركة الأدوات الملوثة.
والسبب الرابع وراء ظهور الحبوب على اللسان، الحساسية التي تسببها بعض الأطعمة، وقد تظهر أعراضها على شكل حبوب حمراء على اللسان، وتورم الفم، والشعور بحكة.
ويمكن أن تظهر قروح الفم على اللسان وداخل الخدين أو على الشفاه، وتكون على شكل حبوب مستديرة وحمراء ومؤلمة ومنتفخة.
طريقة العلاج
هناك أكثر من طريقة لعلاج الحبوب الحمراء على اللسان عند الأطفال وكل منها يعتمد على المسبب، ونسردها كما يلي وفقا لموقع ويب طب:
1. علاج التهاب الحليمات اللسانية العابر
في حال كانت النتوءات مزعجة جدًا فيمكن تجربة غسولات الفم مضادات الهستامين لتخفيف التهيج والتورم، كما ينصح لتسريع عملية الشفاء، تجنب الأطعمة الحارة، تجنب الأطعمة والمشروبات الساخنة، تجنب المص، وتفريش الأسنان بحذر.
2. علاج حروق اللسان
أحيانا لا يحتاج الأمر لعلاج، لكن يمكن تعزيز نظافة الفم من خلال تفريش الأسنان واستخدام الغسول لتجنب حدوث العدوى.
3. علاج الحمى القرمزية
تحتاج هذه الحالة للعلاج، ويتم علاجها من خلال المضادات الحيوية، ومن المتوقع أن تختفي أعراض المرض بعد تناول المضاد الحيوي بأسبوع باستثناء الطفح الجلدي.
4. علاج حساسية الفم
غالبًا ما تكون أعراض حساسية الفم خفيفة ولا تحتاج للعلاج، لكن على الشخص تجنب الأطعمة التي تسبب الحساسية له.
5. علاج قروح الفم
قد يصف الطبيب بعض الأدوية للتخفيف من الأعراض مثل: الجل المسكن، وكريمات الستيرويدات، وغسولات الفم.