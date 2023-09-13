تقرير: مرضى أمريكيون يلجأون للمخدرات عقب تقنين وصفات المسكنات

أفادت صحيفة "الواشنطن بوست" بأن عدد حبوب الألم الأفيونية الموصوفة طبيًّا التي يتم شحنها في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 45 % تقريبًا بين عامي 2011 و2019، حتى مع ارتفاع الجرعات الزائدة المميتة إلى مستويات قياسية مع تزايد استخدام المرضى للهيروين، ثم الفنتانيل غير القانوني.

وتؤكد البيانات التي حصلت عليها الصحيفة، أن المستخدمين أصبحوا في البداية مدمنين على مسكنات الألم التي تصرف قانونيًّا في البلاد، ثم تحولوا إلى مخدرات الشوارع الأرخص ثمنًا والأكثر توفرًا بسهولة، بعد التغيرات في كيفية العلاج الطبي.

ووفقًا لتحليل الصحيفة لبيانات إدارة مكافحة المخدرات، ظهر بأن المقاطعات الأمريكية، في الولايات الأكثر تضررًا: وست فرجينيا وكنتاكي وأوهايو، التي شهدت أكبر عدد من الوفيات، سمحت بصرف كميات كبيرة من الأدوية المخدرة للأفراد بموجب وصفات طبية.

وقالت الصحيفة، بحسب دانييل سيكارون، الباحث في مركز أبحاث جامعة هارفارد "لقد أوجد النظام الصحي مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يعتمدون على الحبوب الأفيونية، وعندما تراجعنا عنها، خلقنا موجة من الهيروين، وسرعان ما تم استبدالها بالفنتانيل، ثم بدأ الناس يموتون بالفعل".