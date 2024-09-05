"طقطقة الرقبة".. عادة شائعة تجنبوها (فيديو)

حذر الأطباء من مخاطر طقطقة الرقبة، التي قد تتسبب في تمزق الشرايين والسكتات الدماغية.

وعلى الرغم من شيوع هذه العادة لتخفيف التوتر، ينصح الأطباء بتجنبها لتفادي الأضرار الجسيمة على الرقبة.

وأكد الطبيب الأمريكي إيفر أرياس من مخاطر طقطقة الرقبة؛ لأنها قد تؤدي إلى كسور في الرقبة أو حتى الإصابة بسكتة دماغية.

وفي فيديو نشره عبر حسابه في "تيك توك"، وحصد فيه أكثر من 13 ألف مشاهدة، أوضح أن محاولة طقطقة الرقبة بشكل غير صحيح أو الخضوع لعلاج تقويم العمود الفقري دون الحذر الكافي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وأشار الدكتور أرياس إلى حالة شابة في العشرين من عمرها حاولت طقطقة رقبتها بنفسها، ما تسبب في كسر فقرة من العمود الفقري.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أكد الدكتور أن هذه الممارسة، خاصة لمن يعانون متلازمة فرط الحركة، قد تؤدي إلى إصابات خطيرة.

كما نوه بحالات تعرض فيها مرضى لسكتات دماغية بعد تلقيهم علاجات لتقويم الرقبة، داعيًا إلى توخي الحذر الشديد وتجنب طقطقة الرقبة ذاتيًا أو السماح لأي شخص آخر بذلك.