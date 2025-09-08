علامات تنذرك بالتوقف فوراً... هل تجاوزت حد الشبع؟

الجمعية الوطنية الفرنسية تحجب الثقة عن حكومة بايرو
طبقك لا يزال ممتلئًا، ومع ذلك تواصل الأكل، لكن هل تعلم أن جسدك يرسل إشارات بالشبع حتى قبل أن تنتهي من وجبتك؟ كثيرًا ما يدفعنا الخوف من إهدار الطعام أو الإغراء البصري في المطاعم والبوفيهات إلى تجاوز حاجتنا الفعلية، فنأكل أكثر مما يجب.
في تلك اللحظات، قد تجد نفسك تُجبر على تناول لقمة إضافية رغم شعورك بالتخمة، مرهقًا جسدك ومستنزفًا طاقتك.
إن الإفراط في الأكل لا يؤثر فقط في شعورك اللحظي، بل يشكل خطرًا صحيًا حقيقيًا على المدى البعيد.
من جانبها، شاركت راشيل، مدربة متخصصة في التغذية والتغلب على الإفراط في الأكل، عبر حسابها في إنستغرام، مجموعة من الإشارات الجسدية التي تدل على أن معدتك بلغت الحد الأقصى من الامتلاء، مؤكدة أهمية الانتباه لهذه العلامات والتوقف عن الأكل فور ظهورها.
يبدأ الأنف بالسيل.
تشير هذه العلامة إلى أن جسمك ينتقل إلى وضع "الراحة والهضم".
أنت أقل تركيزًا على طعامك.
أنت مهتم أكثر بالمحادثة أو بالأشياء من حولك.
تبدأ في التململ
التحول في مقعدك
ضبط وضعيتك
ضع شوكتك جانبًا
أنت تتكئ إلى الخلف دون أن تفكر في الأمر
تبدأ التفكير في أشياء أخرى، مثل خططك أو قائمة المهام التي يجب عليك القيام بها.
تتوقف عن مسح الطاولة بحثًا عن إضافات "لإكمال" وجبتك.
تأخذ نفسًا عميقًا أو تتنهد دون أن تدرك ذلك.
إنها طريقة جسدك ليقول: "أنا بخير".