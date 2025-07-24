عادات تقلل خطر الإصابة بالسرطان.. لا تتجاهلها

كشف طبيب متخصص في الأورام عن أربع عادات حياتية بسيطة يمكن أن تُقلل من خطر الإصابة بالسرطان وتُسهم في إطالة العمر، مؤكدا أن هذه التغييرات قد تكون فعالة في الوقاية من نسبة كبيرة من الحالات.

وأشار كوبيس إلى أن الوقاية الكاملة من السرطان غير ممكنة، إلا أن منظمة الصحة العالمية تُقدّر أن ما بين 30% و50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها عبر تبني نمط حياة صحي.

وبحسب الدكتور جيري كوبيس، إليك أربع عادات تقلل خطر الإصابة بمرض السرطان:

الإقلاع عن التدخين

قال الطبيب إن التدخين يُعد من أبرز مسببات السرطان، ليس فقط لسرطان الرئة، بل لأن المواد الكيميائية الموجودة في السجائر تُسبب عدة أنواع أخرى.

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ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن 90% من وفيات سرطان الرئة تعود للتدخين أو التعرض للتدخين السلبي.

النظام الغذائي

وأكد كوبيس أن تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة يُسهم في خفض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، في حين يُنصح بتقليل استهلاك الأطعمة المصنعة، والدهون المشبعة، واللحوم الحمراء.

ممارسة الرياضة

ربط الطبيب بين النشاط البدني المنتظم وانخفاض احتمالات الإصابة بالسرطان، مشيرًا إلى أن الرياضة تسهم في تقليل الالتهابات وتنظيم الهرمونات، فضلًا عن تعزيز وظائف الجهاز المناعي.

وأوضح أن الأبحاث الحديثة تدرس العلاقة بين التمارين البدنية والمناعة، مضيفا أن التجوال في الطبيعة مثل الغابات ثلاث مرات أسبوعيا قد يُحسن أداء الجهاز المناعي.

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الفحص المبكر ومراعاة التاريخ العائلي

لفت كوبيس إلى أهمية الخضوع للفحوصات المنتظمة، خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي مع المرض، معتبرا أن الكشف المبكر يُعد مفتاحا رئيسا للوقاية والعلاج.

وأكد أن مناقشة أي مخاوف أو أعراض مع الطبيب المختص أمر بالغ الأهمية، مشيرا إلى أن مناعة الجسم تلعب دورا محوريا في التعرف على الخلايا التالفة والتعامل معها، رغم أن هذا الجانب لا يزال قيد البحث والدراسة.