مع دخول فصل الصيف وموسم السفر، حذر خبراء الصحة النساء اللاتي يتناولن حبوب منع الحمل بشكل يومي، من المخاطر المتزايدة أثناء الرحلات الجوية.

وقال الدكتور جيمي وين فارم لموقع "ميرور" إن استخدام حبوب منع الحمل يمكن أن يزيد خطر الإصابة بجلطات الدم، خاصة خلال الرحلات الطويلة.

وأوضح فارم أن الطيران لفترات طويلة يزيد خطر تكوين الجلطات، وذلك بسبب الجلوس لفترات طويلة، مشيرًا إلى أن هرمون الإستروجين الموجود في العديد من حبوب منع الحمل يسهم في زيادة هذا الخطر.

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وعرض الدكتور فارم بعض النصائح لتجنب تجلطات الدم أثناء السفر:

البقاء نشيطًا وتحريك الساقين خلال الرحلات الطويلة

شرب الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم

ارتداء الجوارب الضاغطة لتحسين تدفق الدم.

أخذ فترات راحة قصيرة للتجول وتحريك الساقين.

تجنب وضع الحقائب أمام القدمين لضمان حرية الحركة

اختيار مقعد بجانب الممر للتحرك بانتظام

وأضاف فارم"رغم أن خطر الإصابة بجلطات الدم نادر، فإنه يتزايد مع الطيران الطويل واستخدام حبوب منع الحمل، لذا يجب على النساء توخي الحذر من العلامات التحذيرية مثل تورم الساقين وضيق التنفس وتغير لون الجلد".