علاقة "خطيرة" بين العبوات البلاستيكية والسكري 2

أثبتت دراسة جديدة نشرتها صحيفة الإندبندنت وجود صلة مباشرة بين مادة كيميائية شائعة في العبوات البلاستيكية وارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ويمثل هذا البحث أول دليل قاطع على مثل هذا الارتباط، حيث يسلط الضوء على الآثار الصحية المحتملة المرتبطة بالاستخدام اليومي للبلاستيك.

و‎تُستخدم المادة الكيميائية المعنية، Bisphenol A (BPA)، على نطاق واسع في إنتاج حاويات الطعام والشراب، بما في ذلك عبوات المياه البلاستيكية. ووفقًا لنتائج الدراسة، يمكن أن يقلل الـ BPA من حساسية الجسم للأنسولين؛ وهو هرمون حاسم لتنظيم استقلاب السكر. هذا الانخفاض في حساسية الأنسولين يمكن أن يزيد بشكل كبير من احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

‎وشدد الباحثون من جامعة ولاية كاليفورنيا بوليتكنيك، الذين أجروا الدراسة، على الآثار المترتبة على النتائج التي توصلوا إليها.