إجبار الأطفال على اتباع حمية غذائية.. ما رأي الخبراء؟
مع انتشار الوعي بمخاطر السمنة والاضطرابات الغذائية بين الأطفال، تثار أسئلة حول كيفية التعامل مع وزنهم وصحتهم العامة.
ويقول الخبراء إنه عليك كأب ألّا تفرض على طفلك الالتزام بالحمية الغذائية، ولكن يجب عليك الانتباه له ومراقبة عاداته الغذائية جيدًا، خصوصًا أن مشاكل السمنة قد ترافق الأطفال حتى فترة البلوغ وتزيد من مخاطر إصابتهم بالأمراض المزمنة.
وبينت دراسة جديدة نشرتها صحيفة "تلغراف" تعمقت بتأثير السمنة بعد جائحة كوفيد-19، أن زيادة الوزن الناجمة عن قلة النشاط وإغلاق المدارس والأندية الرياضية استمرت لدى الأطفال بين عمر 10 و11 عامًا.
وأكد الدكتور أشيش كومار من كلية اضطرابات الأكل بالكلية الملكية للأطباء النفسيين، أهمية مساعدة الأطفال على فهم العلاقة بين أجسامهم وطعامهم، موضحًا ضرورة تناولهم للأطعمة الصحية بمقادير معتدلة وممارسة الرياضة بانتظام.
ورغم أن البروفيسور بول جاتلي يرفض استخدام مصطلح "حمية"، فإنه يشدد على أهمية ضبط توازن الطاقة عبر تناول كميات مناسبة من الطعام مقابل النشاط البدني، ويبرز أنها الطريقة الأساسية لإدارة الوزن بطريقة صحية.
وحذر متخصصون من الأنظمة الغذائية القاسية التي قد تؤدي إلى اضطرابات الأكل بين الأطفال، مشددين على أن الدعم المناسب والمساعدة الاحترافية هما المفتاح لمساعدة الأطفال على التعامل بشكل صحيح مع أوزانهم.
وأكدوا أهمية مناقشة هذه القضايا مع الأطفال، لأنه السبيل الأمثل لمساعدتهم على تحقيق صورة إيجابية عن أجسامهم وصحتهم، وتجنب التعامل معها بطرق قد تزيد الضغط النفسي والمشاعر السلبية.