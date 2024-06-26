إجبار الأطفال على اتباع حمية غذائية.. ما رأي الخبراء؟

مع انتشار الوعي بمخاطر السمنة والاضطرابات الغذائية بين الأطفال، تثار أسئلة حول كيفية التعامل مع وزنهم وصحتهم العامة.

ويقول الخبراء إنه عليك كأب ألّا تفرض على طفلك الالتزام بالحمية الغذائية، ولكن يجب عليك الانتباه له ومراقبة عاداته الغذائية جيدًا، خصوصًا أن مشاكل السمنة قد ترافق الأطفال حتى فترة البلوغ وتزيد من مخاطر إصابتهم بالأمراض المزمنة.

وبينت دراسة جديدة نشرتها صحيفة "تلغراف" تعمقت بتأثير السمنة بعد جائحة كوفيد-19، أن زيادة الوزن الناجمة عن قلة النشاط وإغلاق المدارس والأندية الرياضية استمرت لدى الأطفال بين عمر 10 و11 عامًا.

وأكد الدكتور أشيش كومار من كلية اضطرابات الأكل بالكلية الملكية للأطباء النفسيين، أهمية مساعدة الأطفال على فهم العلاقة بين أجسامهم وطعامهم، موضحًا ضرورة تناولهم للأطعمة الصحية بمقادير معتدلة وممارسة الرياضة بانتظام.