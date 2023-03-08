شعار المطربة الإسبانية روزاليا يظهر على قميص برشلونة في الكلاسيكو المقبل
سيرتدي لاعبو نادي برشلونة قمصانًا عليها رمز المغنية الإسبانية روزاليا في الكلاسيكو المقبل ضد ريال مدريد.
وسيتجدد الموعد مرة أخرى بين برشلونة وريال مدريد لكن على صعيد بطولة الدوري الإسباني، حيث سيستضيف البارسا غريمه الملكي في قمة منافسات الجولة الـ26 لليغا التي يتصدرها الفريق الكتالوني.
ومن المقرر أن تقام مباراة الكلاسيكو، يوم 19 مارس، في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" معقل البلوغرانا.
وقبلها سيواجه برشلونة فريق أتلتيك بلباو بملعب "سان ماميس" معقل الفريق الباسكي، يوم الأحد المقبل 12 مارس الحالي، في ختام منافسات الجولة الـ25 للدوري الإسباني.
وفي إطار الرعاية التي وقعها نادي برشلونة مع عملاق الموسيقى "سبوتيفاي" ظهرت شعارات عدة مطربين متعاقدين مع الشركة على قمصان "البلوغرانا" في مواجهات الكلاسيكو، حيث ظهر من قبل قميص رمز المغني الكندي دريك (البومة)، وأيضًا شعار الفنانة الكولومبية شاكيرا.
وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية قد نشرت تقريرًا عن الشعارات التي يمكن أن يرتديها فريق برشلونة على القميص بعد ذلك، ومن ضمنها شعار الفرقة الإنجليزية كولد بلاي، وشعار BTS الخاص بالفرقة الغنائية الكورية الجنوبية.
وتم تداول صورة للقميص الذي سيظهر به برشلونة في مواجهة الكلاسيكو المقبلة، ويطلق على الشعار الخاص بالمطربة الإسبانية "Rosalía Motomami".
وقال برشلونة إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهوده الهادفة إلى الجمع بين كرة القدم والموسيقى.
ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 62 نقطة، بعد فوزه على فالنسيا مساء الأحد 1-0، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 53 نقطة بعد تعادله أمام ريال بيتيس سلبيا.
واتسع فارق النقاط بين برشلونة وريال مدريد خلال هذه الجولة إلى 9 نقاط بعد سقوط ريال مدريد في فخ التعادل.