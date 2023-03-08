شعار المطربة الإسبانية روزاليا يظهر على قميص برشلونة في الكلاسيكو المقبل

وقبلها سيواجه برشلونة فريق أتلتيك بلباو بملعب "سان ماميس" معقل الفريق الباسكي، يوم الأحد المقبل 12 مارس الحالي، في ختام منافسات الجولة الـ25 للدوري الإسباني.

وفي إطار الرعاية التي وقعها نادي برشلونة مع عملاق الموسيقى "سبوتيفاي" ظهرت شعارات عدة مطربين متعاقدين مع الشركة على قمصان "البلوغرانا" في مواجهات الكلاسيكو، حيث ظهر من قبل قميص رمز المغني الكندي دريك (البومة)، وأيضًا شعار الفنانة الكولومبية شاكيرا.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية قد نشرت تقريرًا عن الشعارات التي يمكن أن يرتديها فريق برشلونة على القميص بعد ذلك، ومن ضمنها شعار الفرقة الإنجليزية كولد بلاي، وشعار BTS الخاص بالفرقة الغنائية الكورية الجنوبية.

وتم تداول صورة للقميص الذي سيظهر به برشلونة في مواجهة الكلاسيكو المقبلة، ويطلق على الشعار الخاص بالمطربة الإسبانية "Rosalía Motomami".