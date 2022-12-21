دعوة ميسي لترك بصمته في قاعة المشاهير في إستاد ماراكانا في البرازيل

وقال أدريانو سانتوس رئيس الهيئة المشرفة على الأنشطة الرياضية في رسالة بعث بها إلى ميسي عبر الاتحاد الأرجنتيني للعبة: "أظهر ميسي بالفعل أهميته داخل وخارج الملعب. إنه لاعب ظل عند أعلى مستوى في تاريخ رياضة كرة القدم لسنوات".

وأضاف: "لا شيء يبدو أكثر ملائمة من أن يقوم إستاد ماراكانا بتكريمه، علاوة على كل هذا، فإن ميسي عبقري عند تعامله مع الكرة".

واستضاف إستاد ماراكانا التاريخي نسختين لنهائي كأس العالم، عامي 1950 و2014 كما شهد فوز ميسي وفريقه بلقب كوبا أمريكا 2021 بتغلبه على البرازيل 1-0.

وستوضع آثار قدمي ميسي على ممر المشاهير في ماراكانا إلى جانب عظماء البرازيل مثل بيليه وجارينشا وريفيلينو ورونالدو، إضافة إلى لاعبين آخرين من أصحاب الشهرة على مستوى العالم بما في ذلك إلياس فيغيروا لاعب تشيلي والصربي ديان بيتكوفيتش والبرتغالي أوزيبيو وسيباستيان أبرو من أوروغواي والألماني فرانتس بكنباور.