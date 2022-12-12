صحف رياضية: "غريزمان يعود للصف العالمي الأول".. و"فوضى مع كريستيانو رونالدو"

ركزت الصحيفة على الفرنسي أنطوان غريزمان، المتألق في كأس العالم 2022، وكتبت: "غريزمان يعود للصف العالمي الأول".
الصحيفة اهتمت بمباريات نصف نهائي كأس العالم 2022، وكتبت عن مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا: "ميسي من أجل ثلاثية في قطر.. اللقب وأفضل لاعب والهداف"، وعن مباراة المغرب أمام فرنسا، كتبت: "سر المغرب: يجذبون اللاعبين ذوي الأصول المغربية من أوروبا منذ الصغر".
كما اهتمت بمنتخب إسبانيا، وكتبت: "اليوم يبدأ عهد دو لا فونتي".
غلاف صحيفة ماركا
موندو ديبورتيفو: أوناحي هدف برشلونة
ركزت الصحيفة على اهتمام برشلونة بالنجم المغربي عزالدين أوناحي بعد تألقه في نهائيات كأس العالم 2022، وكتبت: "أوناحي هدف برشلونة".
الصحيفة اهتمت بنهائيات كأس العالم 2022، وخروج المنتخبات التي تستحوذ على الكرة، وكتبت: "كأس العالم 2022 تعاقب السيطرة".
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
آس: جنون رفقة المنتخب المغربي
ركزت الصحيفة على النجم البرازيلي الشاب إندريك الذي يقترب من الانتقال لريال مدريد، وكتبت: "إندريك يتقن اللعب".
الصحيفة اهتمت بالمنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم 2022، وكتبت: "جنون رفقة المنتخب المغربي".
الصحيفة اهتمت أيضا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله جواو فيليكس، وكتبت: "فوضى مع كريستيانو رونالدو"، و"جواو فيليكس يرغب في الرحيل".
كما اهتمت بمصير مدرب منتخب فرنسا، وكتبت: "ديشان يرغب في البقاء".
غلاف صحيفة آس
سبورت: كريستيانو رونالدو يقول وداعا للبرتغال
ركزت الصحيفة على كأس العالم 2022، وصراع كيليان مبابي وليونيل ميسي على اللقب، وكتبت: "التحدي العالمي: ميسي ومبابي يلتقيان في نهائي كأس العالم".
الصحيفة اهتمت بأخبار المنتخب الإسباني والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكتبت: "اليوم يبدأ عهد دو لا فونتي رفقة منتخب إسبانيا"، و"كريستيانو رونالدو يقول وداعا للبرتغال".
كما اهتمت بأخبار برشلونة، وكتبت: "مستقبل بوسكيتس يتحدد في يناير"، و"تشافي وكرويف يتفقان على زوبميندي".
غلاف صحيفة سبورت
ميرور سبورت: انتهى الحلم والتحقيق يبدأ
ركزت الصحيفة على مصير غاريث ساوثغيت في تدريب منتخب إنجلترا وآثار الإقصاء من ربع نهائي كأس العالم 2022، وكتبت: "رحيل ساوثغيت"، و"انتهى الحلم والتحقيق يبدأ"، و"بيلينغهام: الحكم لم يكن في المستوى".
غلاف صحيفة ميرور سبورت
ليكيب: "حكيمي ضد مبابي: النصف إخوة"
ركزت الصحيفة على مباراة المغرب ضد فرنسا، ومواجهة حكيمي لصديقه مبابي، وكتبت: "حكيمي ضد مبابي: النصف إخوة".
الصحيفة اهتمت بتصريحات نويل لوغرانت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بشأن مستقبل المدرب ديدييه ديشان، وكتبت: "لوغرانت: أتمنى أن يقول نعم".
غلاف صحيفة ليكيب
كورييري ديللو سبورت: "ذهب المغرب"
ركزت الصحيفة الإيطالية على منتخب المغرب وتألق لاعبيه في كأس العالم، وعنونت: "ذهب المغرب"، التحقق من المواهب الذين قادوا أفريقيا إلى نصف نهائيهم الأول.. ميلان عينه على زياش، وحكيمي يريد إنتر، وليفربول مسحور بمرابط.. وأوناحي الصفقة الكبيرة.