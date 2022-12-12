أنطوان غريزمان
أنطوان غريزمان
كرة عالمية

صحف رياضية: "غريزمان يعود للصف العالمي الأول".. و"فوضى مع كريستيانو رونالدو"

اهتمت الصحف الرياضية العالمية بمستقبل غاريث ساوثغيت وديديه ديشان في منتخبي إنجلترا وفرنسا.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: ميسي من أجل ثلاثية في قطر

ركزت الصحيفة على الفرنسي أنطوان غريزمان، المتألق في كأس العالم 2022، وكتبت: "غريزمان يعود للصف العالمي الأول".

الصحيفة اهتمت بمباريات نصف نهائي كأس العالم 2022، وكتبت عن مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا: "ميسي من أجل ثلاثية في قطر.. اللقب وأفضل لاعب والهداف"، وعن مباراة المغرب أمام فرنسا، كتبت: "سر المغرب: يجذبون اللاعبين ذوي الأصول المغربية من أوروبا منذ الصغر".

كما اهتمت بمنتخب إسبانيا، وكتبت: "اليوم يبدأ عهد دو لا فونتي".

غلاف صحيفة ماركا
غلاف صحيفة ماركا

موندو ديبورتيفو: أوناحي هدف برشلونة

ركزت الصحيفة على اهتمام برشلونة بالنجم المغربي عزالدين أوناحي بعد تألقه في نهائيات كأس العالم 2022، وكتبت: "أوناحي هدف برشلونة".

الصحيفة اهتمت بنهائيات كأس العالم 2022، وخروج المنتخبات التي تستحوذ على الكرة، وكتبت: "كأس العالم 2022 تعاقب السيطرة".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو

آس: جنون رفقة المنتخب المغربي

ركزت الصحيفة على النجم البرازيلي الشاب إندريك الذي يقترب من الانتقال لريال مدريد، وكتبت: "إندريك يتقن اللعب".

الصحيفة اهتمت بالمنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم 2022، وكتبت: "جنون رفقة المنتخب المغربي".

الصحيفة اهتمت أيضا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله جواو فيليكس، وكتبت: "فوضى مع كريستيانو رونالدو"، و"جواو فيليكس يرغب في الرحيل".

كما اهتمت بمصير مدرب منتخب فرنسا، وكتبت: "ديشان يرغب في البقاء".

غلاف صحيفة آس
غلاف صحيفة آس

سبورت: كريستيانو رونالدو يقول وداعا للبرتغال

ركزت الصحيفة على كأس العالم 2022، وصراع كيليان مبابي وليونيل ميسي على اللقب، وكتبت: "التحدي العالمي: ميسي ومبابي يلتقيان في نهائي كأس العالم".

الصحيفة اهتمت بأخبار المنتخب الإسباني والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكتبت: "اليوم يبدأ عهد دو لا فونتي رفقة منتخب إسبانيا"، و"كريستيانو رونالدو يقول وداعا للبرتغال".

كما اهتمت بأخبار برشلونة، وكتبت: "مستقبل بوسكيتس يتحدد في يناير"، و"تشافي وكرويف يتفقان على زوبميندي". 

غلاف صحيفة سبورت
غلاف صحيفة سبورت

ميرور سبورت: انتهى الحلم والتحقيق يبدأ

ركزت الصحيفة على مصير غاريث ساوثغيت في تدريب منتخب إنجلترا وآثار الإقصاء من ربع نهائي كأس العالم 2022، وكتبت: "رحيل ساوثغيت"، و"انتهى الحلم والتحقيق يبدأ"، و"بيلينغهام: الحكم لم يكن في المستوى".

غلاف صحيفة ميرور سبورت
غلاف صحيفة ميرور سبورت

ليكيب: "حكيمي ضد مبابي: النصف إخوة"

ركزت الصحيفة على مباراة المغرب ضد فرنسا، ومواجهة حكيمي لصديقه مبابي، وكتبت: "حكيمي ضد مبابي: النصف إخوة".

الصحيفة اهتمت بتصريحات نويل لوغرانت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بشأن مستقبل المدرب ديدييه ديشان، وكتبت: "لوغرانت: أتمنى أن يقول نعم".

غلاف صحيفة ليكيب
غلاف صحيفة ليكيب

كورييري ديللو سبورت: "ذهب المغرب"

ركزت الصحيفة الإيطالية على منتخب المغرب وتألق لاعبيه في كأس العالم، وعنونت: "ذهب المغرب"، التحقق من المواهب الذين قادوا أفريقيا إلى نصف نهائيهم الأول.. ميلان عينه على زياش، وحكيمي يريد إنتر، وليفربول مسحور بمرابط.. وأوناحي الصفقة الكبيرة.

غلاف صحيفة كورييري ديللو سبورت
غلاف صحيفة كورييري ديللو سبورت
كأس العالم 2022

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