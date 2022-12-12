صحف رياضية: "غريزمان يعود للصف العالمي الأول".. و"فوضى مع كريستيانو رونالدو"

ركزت الصحيفة على الفرنسي أنطوان غريزمان، المتألق في كأس العالم 2022، وكتبت: "غريزمان يعود للصف العالمي الأول".

الصحيفة اهتمت بمباريات نصف نهائي كأس العالم 2022، وكتبت عن مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا: "ميسي من أجل ثلاثية في قطر.. اللقب وأفضل لاعب والهداف"، وعن مباراة المغرب أمام فرنسا، كتبت: "سر المغرب: يجذبون اللاعبين ذوي الأصول المغربية من أوروبا منذ الصغر".

كما اهتمت بمنتخب إسبانيا، وكتبت: "اليوم يبدأ عهد دو لا فونتي".