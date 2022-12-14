حصل على مساعدة.. ميسي يكشف سر تسديد ضربة الجزاء بهذه الطريقة أمام كرواتيا

وتستعد الأرجنتين لخوض نهائي مونديال قطر 2022، ومواجهة الفائز من مباراة فرنسا والمغرب.

واعترف ميسي، عقب المباراة أن الهزيمة في المباراة الأولى بالبطولة أمام السعودية تسببت لهم في إجهاد عقلي للتعافي من موقف صعب، لكنه أشار إلى أن ذلك سيضعهم في وضع جيد يوم الأحد.

وقال في تصريحاته عقب مواجهة كرواتيا "المباراة الأولى كانت ضربة قاسية لنا جميعًا لأننا لم نخسر في 26 مباراة، لقد كانت ضربة قاسية حقًّا، لم نعتقد أننا سنخسر أمام السعودية، لقد كان اختبارًا قويًّا لهذا الفريق بأكمله لكننا أثبتنا مدى قوتنا".

وأردف "ثم فزنا بالمباريات الأخرى وكان الأمر صعبًا للغاية لأن كل مباراة كانت "نهائي" وهذا عبء ذهني لأننا إذا لم نفز فستكون الأمور معقدة للغاية بالنسبة لنا".

وأتم "لقد لعبنا خمسة نهائيات وتمكنا من الفوز بها جميعًا وآمل أن يكون الأمر هو نفسه في النهائي، كنا واثقين ولكننا نعرف ما نحن قادرون عليه كفريق".

وأصبح ميسي الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم، بعدما تخطى غابرييل باتيستوتا، صاحب الـ10 أهداف.

ونجح ميسي في تسجيل هدفه الخامس في هذه البطولة، ليرفع رصيده إلى 11 هدفًا.

وبحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإنه منذ نسخة 1966، لم ينجح أي لاعب في تسجيل أو صناعة أي هدف في مباريات أكثر من ميسي، الذي تساوى مع البرازيلي الظاهرة رونالدو في 13 مباراة.