غريزمان يوضح أسباب عدم تسجيله أهدافًا مع فرنسا في كأس العالم 2022

لم يحرز الفرنسي أنطوان غريزمان أي أهداف لفريقه في كأس العالم 2022 في قطر حتى الآن، لكن لاعب الوسط المهاجم غير منزعج تمامًا من ذلك، وهو سعيد بعودته للعب على المستوى الأعلى مع فريقه بطل العالم.

وتنحصر مهمة غريزمان في الربط بين خطي الوسط والهجوم، ما يجعله يدافع بقدر ما يهاجم، ويقول إنه شخص سعيد في الملعب وخارجه.

وبينما أحرز كيليان مبابي خمسة أهداف في نسخة قطر حتى الآن ليرفع رصيده الإجمالي في كأس العالم إلى تسعة أهداف، وتجاوز أوليفييه جيرو حصيلة تييري هنري ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 52 هدفًا، ظل غريزمان يعمل بجد بلا كلل في غرفة الماكينات خلفهما.