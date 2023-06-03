بكاء غوارديولا بعد تتويج مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

وأصبح مانشستر سيتي على بعد فوز واحد من استكمال ثلاثية تاريخية، بعدما أحرز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة بالتفوق 2-1 على مانشستر يونايتد في النهائي، اليوم السبت.

وكتب إلكاي غوندوغان اسمه في كتب الأرقام القياسية، بعدما أحرز أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد مرور 12 ثانية من البداية في قمة مانشستر على استاد ويمبلي.

وأدرك برونو فيرنانديز التعادل ليونايتد من ركلة جزاء، بعد لمسة يد من جاك غريليش في الدقيقة 33، وأنعش آمال فريقه في حرمان جاره من فرصة حصد ثلاثية من الألقاب هذا الموسم.

لكن بعد الاستراحة بست دقائق، أعاد غوندوغان التقدم لسيتي بعدما قابل ركلة حرة نفذها كيفن دي بروين وسدد كرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في شباك الحارس دي خيا، الذي يتحمل جزءا من مسؤولية الهدف.

وحصد سيتي، بقيادة المدرب بيب غوارديولا، لقبه الثاني هذا الموسم بعد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي.

ويحلم سيتي باستكمال الثلاثية، ومعادلة إنجاز مانشستر يونايتد في موسم 1998-1999، عن طريق حصد لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة، عندما يواجه إنتر ميلان في النهائي، يوم السبت المقبل.