فان غال يرد على المشككين بعد أن تصدرت هولندا مجموعتها
ردَّ لويس فان غال، مدرب هولندا، على صحفيين هولنديين قالوا إن فوز منتخب بلادهم 2-صفر على قطر في كأس العالم لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، كان مملًا للغاية حتى ولو ضمن لهم صدارة المجموعة الأولى.
وأبلغ فان غال مؤتمرًا صحفيًا قائلًا: "ماذا عساي أن أقول، تأهلنا للدور التالي وهو أهم مرحلة في البطولة بإيجابية، وفعلنا ما يتعين علينا القيام به، وفزنا بصدارة مجموعتنا".
وانتقد مراسلون أداء هولندا أمام منتخب قطر المتواضع الذي يلعب في كأس العالم لأول مرة بصفته فريق الدولة المضيفة.
ورد مدرب مانشستر يونايتد وبرشلونة السابق، قائلًا: "لا أتفق معكم، وأعتقد أن الجميع سيفخرون بالتقدم إلى الدور التالي، وأعتقد أن الأمور ليست بهذا السوء".
وأنزلت هولندا الهزيمة الثالثة على التوالي بقطر في البطولة بعدما وضع كودي جاكبو مهاجم أيندهوفن، البالغ من العمر 23 عامًا، هولندا في المقدمة بتسديدة منخفضة بعد توغل في عمق الدفاع بالدقيقة 26، ليتساوى مع الفرنسي كيليان مبابي والإكوادوري إينر فالنسيا في صدارة الهدافين بثلاثة أهداف.
وضاعف فرينكي دي يونغ، لاعب وسط برشلونة، النتيجة من مدى قريب بعد 5 دقائق من الشوط الثاني مستغلًا تسديدة ممفيس ديباي المرتدة من الحارس مشعل برشم.
وقال فان غال إن جاكبو لديه القدرة على أن يكون "لاعبًا عظيمًا".
لكن فان غال فضل تسليط الضوء على دور ديباي، ومارتن دي رون، اللذين ضمهما إلى فريقه لكأس العالم على الرغم من أن هذا الثنائي لم يكن لائقًا بشكل كامل وقت إعلان التشكيلة، وبدأ الثنائي المباراة اليوم.
وقال: "أنا سعيد للغاية لأنني اتخذت هذا القرار لأنهما أصبحا في كامل الجاهزية الآن".
وأنهى الهولنديون المجموعة برصيد 7 نقاط، وسينتظرون نتيجة مباريات المجموعة الثانية في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، لمعرفة هوية المنافس في دور الستة عشر يوم السبت.
وأشار فان غال إلى أنه يعتقد أن منافس هولندا المقبل سيكون الولايات المتحدة أو إيران.
وقال إن الولايات المتحدة كانت تاريخيًا منافسًا صعبًا لكنه لا يعلم الكثير عن إيران.