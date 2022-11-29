فان غال يرد على المشككين بعد أن تصدرت هولندا مجموعتها

ردَّ لويس فان غال، مدرب هولندا، على صحفيين هولنديين قالوا إن فوز منتخب بلادهم 2-صفر على قطر في كأس العالم لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، كان مملًا للغاية حتى ولو ضمن لهم صدارة المجموعة الأولى.

وأبلغ فان غال مؤتمرًا صحفيًا قائلًا: "ماذا عساي أن أقول، تأهلنا للدور التالي وهو أهم مرحلة في البطولة بإيجابية، وفعلنا ما يتعين علينا القيام به، وفزنا بصدارة مجموعتنا".

وانتقد مراسلون أداء هولندا أمام منتخب قطر المتواضع الذي يلعب في كأس العالم لأول مرة بصفته فريق الدولة المضيفة.

ورد مدرب مانشستر يونايتد وبرشلونة السابق، قائلًا: "لا أتفق معكم، وأعتقد أن الجميع سيفخرون بالتقدم إلى الدور التالي، وأعتقد أن الأمور ليست بهذا السوء".

وأنزلت هولندا الهزيمة الثالثة على التوالي بقطر في البطولة بعدما وضع كودي جاكبو مهاجم أيندهوفن، البالغ من العمر 23 عامًا، هولندا في المقدمة بتسديدة منخفضة بعد توغل في عمق الدفاع بالدقيقة 26، ليتساوى مع الفرنسي كيليان مبابي والإكوادوري إينر فالنسيا في صدارة الهدافين بثلاثة أهداف.

وضاعف فرينكي دي يونغ، لاعب وسط برشلونة، النتيجة من مدى قريب بعد 5 دقائق من الشوط الثاني مستغلًا تسديدة ممفيس ديباي المرتدة من الحارس مشعل برشم.