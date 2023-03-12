ماركا: كريم بنزيما سيبقى في ريال مدريد الموسم المقبل

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن قادة ريال مدريد مقتنعون ببقاء الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق، الموسم المقبل، على الرغم من الشكوك التي ثارت بعد غيابه عن العديد من المباريات للإصابة.

وأضافت الصحيفة أنه سيتم اتخاذ القرار فيما يتعلق باللاعبين الذين تنتهي عقودهم اعتبارًا من شهر أبريل/نيسان أو على الأقل سيتم إبلاغهم في ذلك الوقت.

والآن يمر النادي بمرحلة جس النبض الذي يسبق دائمًا القرار النهائي في أي مفاوضات. هناك سبعة لاعبين يحتاج النادي لتحديد مصيرهم، على الرغم من أن ماريانو متأكد من أنه لن يستمر.