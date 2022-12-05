أشرف حكيمي قبل موقعة المغرب وإسبانيا: لِمَ لا نحقق مفاجأة أخرى؟

ولد لاعب منتخب المغرب أشرف حكيمي في العاصمة الإسبانية مدريد، لكنه لن يتردد كثيرًا في السعي لتحقيق الفوز على منتخبها خلال اللعب في مواجهتها ضمن منتخب بلاده المغرب في دور الـ16 بكأس العالم 2022، غدًا الثلاثاء.

وسيكون حكيمي أحد أعمدة المنتخب المغربي في المواجهة مع إسبانيا في استاد المدينة التعليمية في الريان، والتي سيحصل من خلالها الفريق القادم من شمال أفريقيا على فرصة للصعود لدور الثمانية في البطولة للمرة الأولى.

وكان من الممكن لحكيمي اللعب في صفوف الفريق الأوروبي المنافس بعد أن استدعي خلال سنوات المراهقة للعب في صفوف ناشئي إسبانيا.

وعن ذلك قال حكيمي الذي كان والده بائعًا متجولًا في شوارع مدريد، بينما عملت والدته في تنظيف المنازل، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية خلال الاستعداد لمباراة الغد "شعرت أنه لم يكن المكان المناسب لي. لم أشعر أنني في وطني دون سبب محدد، لكن الوضع لم يكن مثلما كان عليه عندما كنت أقيم في بلادي حيث الثقافة العربية كوني مغربيًّا".