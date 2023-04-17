غوارديولا: أزمة ماني وساني ستجعل بايرن ميونخ أكثر قوة أمام مانشستر سيتي
يرى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن الخلاف الذي وقع بين ثنائي بايرن ميونخ، ساديو ماني وزميله ليروي ساني، سيحفر الفريق الألماني بشكل أكبر قبل مواجهتهما المرتقبة بدوري أبطال أوروبا.
وحقق مانشستر سيتي فوزًا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، بثلاثية دون مقابل، ويتواجه الفريقان مجددًا، يوم الأربعاء المقبل، بمباراة الإياب.
وكان ساديو ماني تعدى بالضرب على زميله ساني، حيث لكمه في فمه بعد المباراة ضد مانشستر سيتي، وفرض النادي البافاري عقوبة على النجم السنغالي باستبعاده من مباراة الفريق ضد هوفنهايم التي حسمت بتعادل إيجابي ضمن مباريات الدوري الألماني، بهدف لمثله.
وقال غوارديولا في تصريحات إعلامية: "في بعض الأحيان تحتاج إلى الخلاف لجعل الفريق أكثر تماسكًا، أنا متأكد من ذلك، إنها ليست نقطة ضعف، ستكون نقطة قوية ضدنا".
وأضاف: "أنا أعرف هذا النادي تمامًا، يمكنني أن أتخيل الوضع ضد السيتي، ونحن نلعب هناك، واللاعبون سيبذلون قصارى جهدهم".
وتابع: "بايرن سيبذل قصارى جهده يوم الأربعاء، لدينا نهائي ضدهم وأنا أعرف الشخصية التي يتمتعون بها مع لاعبيهم والعقلية، علينا أن نعمل كثيرًا وأن نكون مركزين ذهنيًّا في لحظاتنا السيئة".
وشدد: "علينا أن نسجل هدفًا ونفوز بالمباراة، هذا ما أود أن أضعه في أذهان لاعبي فريقي".