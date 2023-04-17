غوارديولا: أزمة ماني وساني ستجعل بايرن ميونخ أكثر قوة أمام مانشستر سيتي

يرى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن الخلاف الذي وقع بين ثنائي بايرن ميونخ، ساديو ماني وزميله ليروي ساني، سيحفر الفريق الألماني بشكل أكبر قبل مواجهتهما المرتقبة بدوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، بثلاثية دون مقابل، ويتواجه الفريقان مجددًا، يوم الأربعاء المقبل، بمباراة الإياب.

وكان ساديو ماني تعدى بالضرب على زميله ساني، حيث لكمه في فمه بعد المباراة ضد مانشستر سيتي، وفرض النادي البافاري عقوبة على النجم السنغالي باستبعاده من مباراة الفريق ضد هوفنهايم التي حسمت بتعادل إيجابي ضمن مباريات الدوري الألماني، بهدف لمثله.