الموعد والقنوات الناقلة ومعلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

يصطدم فريق مانشستر سيتي بنظيره ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي سيقام على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ريال مدريد للمربع الذهبي بدوري أبطال أوروبا على حساب منافسه تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 4-0، حيث تفوق ذهابا بثنائية دون رد، ثم كرر انتصاره بنفس النتيجة خارج أرضه في الإياب على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.

فيما حجز مانشستر سيتي مقعده في نصف نهائي المسابقة الأوروبية، متفوقا على بايرن ميونخ بمجموع المباراتين 4-1، حيث نجح الفريق الإنجليزي في تحقيق انتصار ثمين على أرضه ووسط جماهيره في الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل، قبل أن يخرج بتعادل ثمين بنتيجة 1-1 في مواجهة الإياب على ملعب "أليانز أرينا".

ستكون المواجهة اليوم تكرارًا لمباراة الفريقين في نفس الدور بالموسم الماضي، والتي انتهت بـ"ريمونتادا" تاريخية للملكي في مباراة الإياب، وبمجموع المباراتين 6-5.