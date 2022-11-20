صحف رياضية: "كأس العالم ينطلق".. و"كريم بنزيما يقول وداعًا للمونديال"

ركزت الصحيفة على نهائيات كأس العالم والتي تنطلق، اليوم، في قطر، وكتبت "لا تضع خططا لـ18 ديسمبر فقط في حالة واحدة".

الصحيفة اهتمت بغياب كريم بنزيما عن نهائيات كأس العالم بسبب الإصابة، وكتبت "بنزيما يفقد كأس العالم".

كما اهتمت بحوارها مع الحارس الإسباني إيكر كاسياس، وكتبت "كاسياس: التصدي لمحاولة روبين كانت نوعًا من الحظ".