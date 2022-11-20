صحف رياضية: "كأس العالم ينطلق".. و"كريم بنزيما يقول وداعًا للمونديال"

ركزت الصحيفة على نهائيات كأس العالم والتي تنطلق، اليوم، في قطر، وكتبت "لا تضع خططا لـ18 ديسمبر فقط في حالة واحدة".
الصحيفة اهتمت بغياب كريم بنزيما عن نهائيات كأس العالم بسبب الإصابة، وكتبت "بنزيما يفقد كأس العالم".
كما اهتمت بحوارها مع الحارس الإسباني إيكر كاسياس، وكتبت "كاسياس: التصدي لمحاولة روبين كانت نوعًا من الحظ".
غلاف صحيفة ماركا
سبورت: تشافي السنة الأولى
ركزت الصحيفة على مرور سنة على تسلم تشافي هيرنانديز مسؤولية تدريب برشلونة، وكتبت "تشافي السنة الأولى".
الصحيفة اهتمت بأخبار نهائيات كأس العالم، والتي تنطلق اليوم، وكتبت "كأس العالم ينطلق"، و"كريم بنزيما يصاب ويقول وداعًا للمونديال".
غلاف صحيفة سبورت
موندو ديبورتيفو: بنزيما يصاب مجددًا
ركزت الصحيفة على نهائيات كأس العالم التي تنطلق اليوم، وإصابة كريم بنزيما وغيابه عن منتخب فرنسا، وكتبت "من أجلها"، و"بنزيما يصاب مجددًا ويفقد المشاركة في المونديال".
الصحيفة اهتمت بمنتخب إسبانيا من خلال حوار مع المدرب السابق كاماتشو، وكتبت "كاماتشو: لويس إنريكي يملك شخصية ولاعبوه يتبعونه".
كما اهتمت ببرشلونة، وكتبت "المفاوضات مع تير شتيغن ودي يونغ لتخفيض الرواتب من أجل اللعب المالي النظيف".
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
آس: كأس العالم دون بنزيما
ركزت الصحيفة على نهائيات كأس العالم وغياب كريم بنزيما عن منتخب فرنسا للإصابة، والقلق بشأن ليونيل ميسي، والوزن الزائد لإيدين هازارد، وكتبت "كأس العالم دون بنزيما"، و"قلق في الأرجنتين بشأن ليونيل ميسي الذي تدرب منفردًا"، و"المشجعون البلجيكيون ينتقدون الوزن الزائد لهازارد"، و"الإعلام في فالنسيا يعتقد أن غايا كان بإمكانه اللعب أمام كوستاريكا".
غلاف صحيفة آس
ذا صن: صراع بين الفيفا وعدد من المنتخبات
ركزت الصحيفة على نهائيات كأس العالم التي تنطلق، اليوم الأحد، في قطر وسط صراع بين الفيفا وعدد من المنتخبات.
واهتمت الصحيفة بلقاء منتخب إنجلترا ضد إيران المقرر، يوم الإثنين، وكتبت "أكد إيريك داير أن لاعبي منتخب إنجلترا متحدون خلف القائد هاري كين، بينما يستعد لمواجهة الفيفا في قضية الشارة".
غلاف صحيفة صن
ليكيب: بنزيما كرة الرصاص
ركزت الصحيفة على إصابة كريم بنزيما في أثناء تدريبات المنتخب الفرنسي وغيابه رسميًّا عن نهائيات كأس العالم، وكتبت "بنزيما كرة الرصاص".
غلاف صحيفة ليكيب
لاغازيتا ديللو سبورت: بنزيما الضربة القاضية
ركزت الصحيفة على نهائيات كأس العالم، وغياب كريم بنزيما، وكتبت "كل ذهب العالم"، و"بنزيما الضربة القاضية يغيب عن البطولة".