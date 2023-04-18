رد فعل رائع من طفل بعدما صافحه كريم بنزيما (فيديو)

وحقق بنزيما رقما مميزا في مباراة فريقه ضد تشيلسي.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، بات بنزيما خامس لاعب يصل إلى 150 مباراة على الأقل في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب كل من: كريستيانو رونالدو (183) - إيكر كاسياس (177)- ليونيل ميسي (163) - تشافي هيرنانديز (151).

والتقى الفريقان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وانتهى بتأهل ريال مدريد بعد الفوز 5-4 بمجموع المباراتين، بعد الفوز ذهاباً 3-1 والخسارة إيابا 3-2.

وكان ريال مدريد قد تأهل بعد الفوز على ليفربول ذهابا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز إيابا بهدف دون رد، فيما تأهل تشيلسي بعد الخسارة أمام بروسيا دورتموند ذهابًا بهدف دون رد، ثم الفوز إيابًا بثنائية نظيفة.